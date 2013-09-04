دهه كرامت بهترين فرصت برای تببين انديشه هاي رضوي و ترويج سبك زندگي اسلامي است

روحاني نيا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اول ذيقعده منور به فروغ تابناك حضرت معصومه(س) و يازدهم اين ماه نيز مصادف با ميلاد پر بركت حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) است.

وي با بيان اينكه روز ميلاد حضرت معصومه(س) به نام روز ملي دختران و اين دهه نيز به عنوان دهه كرامت نامگذاري شده، تصريح كرد: دختران و زنان جامعه بايد به خود ببالند كه روز ميلاد كريمه اهل بيت را به نام آنان در تقويم كشور ثبت كرده اند، از اين رو بايد به موضوع حجاب در چنين ايامي توجه ويژه صورت پذيرد.

روحاني نيا اظهار داشت: تمام برنامه هاي دهه كرامت بايد محتوا محور باشد، به طوريكه زمينه عمل به معارف رضوي را در مخاطبان فراهم كرده و باعث افزايش معرفت و بينش آنها به امام رضا(ع) شود.

وي ادامه داد: توجه به اهل بيت(ع) و شناسايي شخصيت امام رضا(ع)و حضرت معصومه(س) از اهداف و اولويت هاي برنامه هاي دهه كرامت است.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي افزود: برگزاري جشن محوري در مساجد و هيئات مذهبي، برگزاري گفتمانهاي ديني،برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مبلغات و بانوان فعال در عرصه دين، استقبال از خدام رضوي، برگزاري همايش ميقات الرضا و برگزاري مسابقات فرهنگي از مهم ترين برنامه هاي دهه كرامت است.

