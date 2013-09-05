به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه و در آستانه فرا رسيدن دهه كرامت افتتاح فاز سوم ايستگاه هاي مطالعه در خراسان شمالي با حضور حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم يعقوبي؛ قائم مقام نماينده ولي فقيه و امام جمعه مركز استان در بجنورد انجام شد و طي آن ششمين ايستگاه مطالعه خراسان شمالي در محل بانك ملت شعبه چهارراه اميريه بجنورد به بهره برداري رسيد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی در اين مراسم عنوان كرد: ایستگاه مطالعه طرح ملی نهاد کتابخانه‌های عمومی در راستای مطالعه مفید و توجه به منویات مقام معظم رهبری محسوب مي شود که در بجنورد نیز تاكنون شش ايستگاه آن به بهره برداري رسيده است.

علی رحیمی اضافه كرد: راه اندازی هر کدام از ایستگاه های مطالعه حدود 50 میلیون تومان هزینه در بر دارد.

وي اظهار داشت: در ایستگاه های مطالعه هر فرد می‌تواند با مراجعه به این ایستگاه، کتاب مورد علاقه خود را انتخاب و در محل ایستگاه و یا هر محل دیگرى مطالعه کرده و حداکثر پس از پانزده روز به همین ایستگاه یا هر یک از ایستگاه‌های مطالعه در سراسر کشور و یا به یکى از کتابخانه‌هاى عمومى تحت پوشش نهاد کتابخانه‌هاى عمومى بازگرداند.

به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی در قسمت پایین هر ایستگاه مطالعه، محلى براى بازگرداندن کتاب‌هاى مطالعه شده تعبیه شده است.

گفتني است، خرداد ماه سال جاري بود كه پنجمین ایستگاه مطالعه در خراسان شمالی با اجرای فاز دوم راه اندازی ایستگاه‌های مطالعه در کشور، در محل بانک رفاه کارگران بجنورد واقع در میدان فردوسی این شهر به صورت همزمان با دیگر شهرهای کشور به بهره برداری رسید.

پیش از آن و در بهمن ماه سال گذشته نيز همزمان با ایام الله دهه فجر نخستین ایستگاه مطالعه در خراسان شمالی به صورت همزمان با سراسر کشور در محل بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد افتتاح شده بود.

همچنین تا پایان بهمن ماه سال گذشته هم سه ایستگاه مطالعه دیگر در محل مدیریت شعب بانک صادرات، مدیریت بانک مهر اقتصاد و دانشگاه دولتی بجنورد به بهره برداری رسید.

بنا به گفته مديركل كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي بر اساس برنامه قرار است در مراكز ساير شهرستان هاي استان نيز در صورت متقاضي بودن نهادها، شركت ها، بانك ها و ... ايستگاه هاي مطالعه راه اندازي شود.