به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سهشنبه تیم استقلال از ساعت 17:30 در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد که حاشیههای آن به شرح زیر است:
* خسرو حیدری با لباس شخصی در کنار زمین حاضر شد و تمرین نکرد این در حالی بود که سیاوش اکبرپور به خاطر مصدومیت غایب بود.
* بازیکنان تیم استقلال با تهیه یک کیک کوچک جشن تولد خسرو حیدری و آرش برهانی را در رختکن برگزار کردند.
* امیر قلعهنویی پیش از شروع تمرین 10 دقیقه به طور خصوصی با پژمان منتظری صحبت کرد. وی همچنین در جمع بازیکنان تاکید کرد به راحتی امتیازات دیدار مقابل ذوبآهن را از دست ندهند.
* امروز هواداران استقلال دو بنر بزرگ را در حمایت از قلعهنویی و مجیدی در کمپ اختصاصی این باشگاه نصب کرده بودند. روی یکی از این بنرها نوشته شده بود: "قهرمانی بدون امیرخان آرزویی بیش نیست".
* آبیپوشان پایتخت امروز بر خلاف روزهای قبل به جای دویدن با توپ خود را گرم کردند. پس از آن هم به بازی آقا وسط پرداختند که در این بخش قلعهنویی هم حضور داشت. بخش بعدی تمرین امروز استقلال به کارهای تاکتیکی، شوت از راه دور و سانتر از جناحین تعلق داشت.
* در یکی از بخشهای تمرین امروز آبیها که به کارهای تکنیکی میپرداختند امیر قلعهنویی از نزدیک بر کار بازیکنان نظارت داشت و بشتر از هر کسب با آرش برهانی کار میکرد.
* گوران لاوره بازیکن صربستانی استقلال در تمرین امروز آمادگی خوبی را از خود نشان داد و کادر فنی این تیم را امیدوار کرد.
* امیرحسین صادقی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان و حنیف عمرانزاده در پایان تمرین به زدن ضربات کاشته پرداختند.
* سردار ملاحی مدیرعامل اسبق باشگاههای پاس تهران، ابومسلم مشهد و تراکتورسازی تبریز در تمرین استقلال حضور یافت و با قلعهنویی به گفتگو پرداخت.
* رضا حسنزاده و شاهین بیانی در تمرین امروز آبیها حاضر شدند تا مطابق هفتههای گذشته بعد از تمرین روز سهشنبه با دیگر اعضای کادر فنی به بازی فوتبال بپردازند.
* اعضای تیم استقلال با پرواز ساعت 12 فردا راهی اصفهان میشوند و پس از بازی با ذوبآهن نیز ساعت 12 پنجشنبه شب به تهران بر خواهند گشت.
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