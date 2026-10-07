کولیوند: ۷۲۵۰ نفر در جریان جنگ رمضان زنده از زیر آوار نجات یافتند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در گزارشی از عملکرد این جمعیت در جریان جنگ رمضان، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش آمادگی عملیاتی اظهار کرد: طی دو سال گذشته، مجموعه هلال‌احمر با بررسی حوادث و بحران‌های مختلف از جمله اعزام جانبازان و حضور در جنگ لبنان، حادثه بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه، به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی و آمادگی‌های خود را تقویت کرده است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، پیش از آغاز حملات، آماده‌باش در مجموعه هلال‌احمر اعلام شد و مرکز فرماندهی عملیاتی و مرکز رصد هوشمند فعال شدند و معاونان و جانشینان در استان‌ها نیز در محل‌های تعیین‌شده مستقر شدند.

کولیوند با بیان اینکه در جریان جنگ رمضان حدود ۳۸ مورد اصابت و حادثه در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان و خوزستان مدیریت شد، گفت: مدیریت بحران به‌صورت همزمان و یکپارچه در سراسر کشور انجام شد و برای هر سطح از فرماندهی نیز از پیش جانشین تعیین شده بود تا عملیات بدون وقفه ادامه پیدا کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ظرفیت گسترده نیروی انسانی این جمعیت تصریح کرد: برای شرایط یک جنگ ۴۰ روزه، حدود ۱۲۰ هزار نیروی آموزش‌دیده آماده شده بودند و تعداد داوطلبان جمعیت نیز از حدود چهار و نیم میلیون نفر به نزدیک شش میلیون نفر افزایش یافت.

وی ادامه داد: جوانان داوطلب با انگیزه و شجاعت در سخت‌ترین شرایط در میدان حضور داشتند و تلاش شد همزمان با توسعه نیروی انسانی، تجهیزات و ناوگان عملیاتی نیز به‌روز شود.

کولیوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه برای تقویت ذخایر و تجهیزات گفت: در برخی استان‌ها کمبود جدی اقلام امدادی و غذایی وجود داشت که با تلاش همکاران و تأمین منابع لازم، انبارها و تجهیزات به‌سرعت تقویت و به‌روز شد.

وی درباره عملکرد تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در جنگ رمضان گفت: در این مدت حدود ۶ هزار مأموریت انجام شد و زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه حادثه در مواردی به حدود چهار دقیقه رسید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: در مجموع ۷۲۵۰ نفر به‌صورت زنده از زیر آوار نجات یافتند و حدود هزار نفر نیز در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

کولیوند همچنین از انجام حدود ۱۷۰۰ مأموریت موفق توسط تیم‌های تخصصی جست‌وجو و نجات خبر داد و گفت: تیم‌های جست‌وجو و نجات، دستگاه‌های زنده‌یاب و سگ‌های تخصصی در این عملیات‌ها نقش مهمی در شناسایی و نجات افراد گرفتار زیر آوار داشتند.

وی بهره‌گیری از فناوری را یکی دیگر از نقاط قوت عملیات امدادی عنوان کرد و گفت: حدود هفت میلیون تماس در جریان عملیات پاسخ داده شد و از ربات‌های هوشمند، سامانه‌های یکپارچه و مرکز رصد هوشمند برای مدیریت اطلاعات و عملیات استفاده شد.

کولیوند با اشاره به نقش جوانان متخصص در توسعه سامانه‌های عملیاتی اظهار کرد: بخشی از نرم‌افزارها و ابزارهای مورد نیاز در جریان عملیات و متناسب با نیازهای جدید طراحی و تولید شد که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروهای جوان و متخصص جمعیت است.

ثبت و پیگیری موارد نقض حقوق بشردوستانه

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آسیب‌های واردشده به اماکن غیرنظامی گفت: در جریان جنگ رمضان حدود ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی مورد هدف قرار گرفت یا آسیب دید که از این میان حدود ۱۲۳ هزار واحد مسکونی، ۲۴ هزار واحد تجاری، ۳۵۰ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۹۹۳ مرکز آموزشی و پژوهشی و ۵۶ مرکز متعلق به جمعیت هلال‌احمر آسیب دیدند.

وی افزود: سه فروند بالگرد و تعدادی از آمبولانس‌ها و تجهیزات لجستیکی هلال‌احمر نیز مستقیماً مورد حمله قرار گرفتند.

کولیوند تأکید کرد: تمام این موارد به‌عنوان مصادیق نقض حقوق بشردوستانه ثبت و مستندسازی شد و گزارش‌های مربوطه به نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل منتقل شد.

وی ادامه داد: در این زمینه ۱۱ بیانیه و ۳۵ مکاتبه رسمی صادر شد و مستندات و پیام‌های همدردی و محکومیت دریافت‌شده از همتایان هلال‌احمر در کشورهای مختلف نیز به پرونده‌های حقوقی ارسال‌شده به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اضافه شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت روایتگری بین‌المللی حوادث گفت: در کنار عملیات امدادی، مدیریت راهبردی ارتباطات و روایتگری بین‌المللی نیز دنبال شد تا ابعاد انسانی و آثار حملات علیه غیرنظامیان به‌صورت مستند به افکار عمومی جهان منتقل شود.

کولیوند همچنین از برگزاری جلسات تخصصی با حقوقدانان و هماهنگی با وزارت امور خارجه و نهادهای بین‌المللی خبر داد و گفت: در این چارچوب، جلساتی با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، رئیس و معاون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر کارشناسان برگزار شد و تلاش شد مستندات مربوط به نقض حقوق بشردوستانه با دقت بیشتری جمع‌آوری و پیگیری شود.

وی با قدردانی از همه نیروهای امدادی، داوطلبان، جوانان و دستگاه‌های همراه جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: تجربه جنگ رمضان نشان داد که آمادگی، فرماندهی یکپارچه، حضور داوطلبان، استفاده از فناوری و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند توان پاسخگویی کشور در برابر بحران‌های بزرگ را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.