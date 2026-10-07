رونمایی از نسل جدید کارت ملی در بهار ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمالو درباره اعتبار کارتهای ملی گفت: برغم اینکه اعتبار بیش از ۴۰ میلیون کارت ملی منقضی شده است؛ اما این کارت‌ها همچنان معتبر است و نیازی به تعویض کارت وجود ندارد.

وی افزود: نسل جدید کارت های ملی در بهار ۱۴۰۶ رونمایی خواهد شد و برای همه ۴۰ میلیون هموطن که اعتبار کارت ملی‌شون منقضی شده کارت جدید صادر می‌شود. چون کارت ملی یک سند جامع هویتی هست و همه دستگاه‌ها باید از آن بهره‌مند شوند. در حال حاضر فرایندهای اداری فنی و الزامات امنیتی آن در حال اجراست.

جمالو درباره ویژگی‌های کارت نسل جدید گفت: یکی از ویژگی مهم این کارت‌ها تمرکز ویژه به احراز هویت برخط است که براساس آن مساله گرفتن کپی مدارک مرتفع می‌شود.

وی گفت: بیش از یک میلیون و دویست کارت ملی جدید آماده شده و تا پایان پاییز ان‌شاءالله به همه کسانی که کارت ملی جدید ندارند یا درخواست المثنی دادند، تحویل می‌شود.