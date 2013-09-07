به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی شجاعی فیلمنامه جدیدی از خود با عنوان «مرد رویاها» را از سوی انتشارت کتاب نیستان زیر چاپ برد.
«مرد رویاها» متنی است که در قالب فیلمنامه یک سریال تلویزیونی 13 قسمتی با موضوع زندگی شهید مصطفی چمران در دوران زندگی پیش از شهادت وی نوشته شده است.
در این فیلمنامه، نویسندهای که مشغول تحقیق برای نوشتن داستانی درباره شهید چمران است به دستنوشتههای وی درباره خودش دست پیدا میکند و این دستنوشتهها او را به سالهای جوانی و حضور شهید چمران در آمریکا میبرد.
قسمت نخست این اثر با آشنایی و ابراز علاقه همسر آمریکایی چمران به وی آغاز میشود و سپس ماجرایی را در مورد وی بیان میکند که نشان از این دارد که وی فرزندخوانده پدر و مادر آمریکایی او به شمار میرود.
فصل دوم از این اثر نیز روایتی است از تحصن شهید چمران در سازمان ملل به منظور اعتراض به جنایات رژیم شاه در زندانهای ساواک در ایران و بازتابهای رسانهای آن.
فصل سوم این کتاب از ادامه مبارزات و اعتراضات چمران و دوستانش در آمریکا و ماجرای حضورشان در سفارتخانه ایران در واشنگتن آغاز میشود و گزارش مهیجی از اقدام چمران و دوستانش برای ورود به سفارت را منتشر میکند.
فصل چهارم این اثر با ماجرای ازدواج چمران و ماریا (همسرش) در آمریکا آغاز میشود و در ادامه ماجرایی خواندنی از دستگیری برادر محمدرضاشاه در فرودگاه سوئیس به دلیل حمل مواد مخدر روایت میشود که واکنشهای بینالمللی و عکسالعمل چمران به آن را به نمایش میکشد.
فصل پنجم این اثر به مذاکرات چمران با فردی موسوم به خیبرخان از دوستان سابق شاه در آمریکا و اعتراضات دانشجویان ایرانی در آمریکا به اعطای دکترای افتخاری به پهلوی دوم در آمریکا میپردازد. فصل ششم نیز روایتی از سفر ناکام شاه به آمریکا برای دریافت دکتری را بیان میکند.
فصل هفتم این داستان به ماجرای سفر چمران از آمریکا به مصر برای دریافت تجهیزات نظامی به منظور آموزش چریکی نیرو میپردازد که در آن روایت حضور چمران در دفتر جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر نیز به چشم میخورد.
در فصل هشتم و نهم اما شجاعی ماجرای آشنایی شهید چمران و امام موسی صدر و حضور چمران در لبنان و ماجراهای این برهه از زندگی وی را روایت میکند و سه فصل پایانی این اثر نیز روایتی از درگیریهای چمران و امام موسی صدر در منطقه نبعه و تلاش برای بازپس گیری آن از مزدوران حاضر در آن است.
انتشارات کتاب نیستان این اثر را در شمارگان 5 هزار نسخه و با قیمت 25 هزار تومان در دست انتشار قرار داده است و در حال حاضر نیز این اثر مراحل پایانی نشر را طی میکند.
