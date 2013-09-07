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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

مقدماتی جام جهانی - کونکاکاف؛

کاستاریکا، آمریکا را از صدر پائین کشید/ باخت خانگی مکزیک از هندوراس!

کاستاریکا، آمریکا را از صدر پائین کشید/ باخت خانگی مکزیک از هندوراس!

رقابتهای فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه کونکاکاف با شکست آمریکا از کاستاریکا و باخت مکزیک برابر هندوراس آنهم در ورزشگاه خانگی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه کونکاکاف که 6 تیم برتر آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب در آن حضور دارند، بامداد امروز شنبه با انجام سه مسابقه پیگیری شد که در مهمترین دیدار برگزار شده تیم کاستاریکا با نتیجه 3 بر یک مقابل آمریکا شکست داد.

آمریکا که پیش از این مسابقه صدرنشین جدول رده‌بندی این منطقه بود، با این شکست به رده دوم سقوط کرد و جای خود را به کاستاریکا داد. آکاستا (2)، سلسو بورگس (10) و خوئل کمبل (75) برای کاستاریکا و کلینت دمپسی (43- پنالتی) برای آمریکا در این بازی گل زدند.

در دیگر بازی مهم برگزار شده هم مکزیک پیروزی یک بر صفر خانگی برابر هندوراس را با باخت 2 بر یک عوض کرد تا ضمن از دست دادن 3 امتیاز این مسابقه، جایگاه سوم این گروه را نیز به این تیم واگذار کرده و خودش به رده چهارم سقوط کند. پارالتا  در دقیقه 5 برای مکزیک گل زد اما بنگسون (63) و کارلو کاستلی (66) گل‌های تیم هندوراس را به ثمر رساندند.

در آخرین مسابقه این منطقه نیز پاناما در خانه برابر جامائیکا به تساوی بدون گل رضایت داد تا نتواند در روز ناکامی مکزیک، خود را به رده چهارم این گروه برساند.

جدول رده‌بندی:
1- کاستاریکا 14 امتیاز
2- آمریکا 13 امتیاز
3- هندوراس 10 امتیاز
4- مکزیک 8 امتیاز
5- پاناما 7 امتیاز
6- جامائیکا 3 امتیاز

کد مطلب 2130305

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