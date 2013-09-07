به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با خیز جدید کاخ سفید برای تحریم نفت و احتمال توقف کامل صادرات نفت ایران، تهران – پکن به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های نفتی به یک توافق جدید دست یافته‌اند.



سال گذشته رستم قاسمی وزیر سابق نفت در جمع سازندگان تجهیزات نفتی با تاکید بر اینکه سازندگان و پیمانکاران برای واردات مواد اولیه هر میزان ارز نیاز داشته باشند به ویژه در برخی از کشورهای آسیایی خریدار نفت امکان پرداخت این منابع در آن کشور وجود دارد.



بر این اساس اخیرا شرکت حفاری شمال با استفاده از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی و درآمدهای ذخیره نفتی در این صندوق مجوزی از وزارت نفت به منظور امضای قرارداد 14 دستگاه دکل حفاری با سازندگان چینی به ارزش تقریبی 800 میلیون تا یک میلیارد دلار امضا کرده است.



از این رو مطابق با اظهارات هدایت الله خادمی با نشریه رسمی وزارت نفت با قرارداد شرکت حفاری شمال و چینی‌ها قرار است پیش پرداخت خرید این 14 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی به طور کامل از محل صندوق توسعه ملی و درآمدهای نفتی ذخیره شده در این صندوق تامین شود.



با این وجود بسیاری از کارشناسان نسبت به واردات دکل چینی اظهار نگرانی کرده به طوری‌که اکبر ترکان معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت نفت اخیرا با هشدار نسبت به واردات دکل‌های بی‌کیفیت و فاقد استاندارد از چین و هوشمندی مسئولان و مدیران صنعت نفت نسبت به واردات دکل چینی، گفته است: اگر نظارت و هوشیاری کافی نباشد علاوه بر افزایش فعالیت‌های دلالی و سودآوری‌های کاذب، تجهیزات درچه چندم و غیراستاندارد وارد صنعت نفت می‌شود.





خادمی: ایران نمی‌تواند دکل حفاری بسازد



هدایت الله خادمی اخیرا در گفتگویی با تاکید بر اینکه یگی از دلایل تاخیر در طرح توسعه میادین مشترک نف و گاز کاهش تعداد دکل‌های حفاری است یکی از راهکارهای توسعه میادین مشترک را واردات دکل حفاری از چین عنوان کرد و گفت: بروید تحقیق کنید ببینید کارخانه‌ای تحت عنوان دکل‌سازی در ایران فعال است؟ وقتی نیست ما چه کنیم. منتظر بمانیم رقبای ما میادین مشترک را ببرند؟



مدیرعامل شرکت حفاری شمال از توافق با سازندگان چینی برای خرید 14 دستگاه دکل حفاری خبر داد و افزود: ساخت دکل ساخت یک قطعه نیست بلکه از بیش از 200 قلم کالا تشکیل شده با این وجود سازندگان از روش مهندسی معکوس برای ساخت دکل حفاری خبر داده اند.



این مقام مسئول با طرح این پرسش که چرا اصلا در حوزه دکل می‌خواهیم خودکفا شوید، ما لوله حفاری در ایران نداریم. تکنولوژی‌اش هم ساده‌تر است. چرا لوله حفاری نمی‌سازید؟ بیان کرد: صراحتا می گویم ما نمی‌توانیم دکل بسازیم.





هشدار نسبت به واردات مهندس و دکل‌های چینی



هیأت مدیره انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه‌های دریایی ایران در واکنش به نادیده گرفتن توان سازندگان ایراین در ساخت دکل های حفاری دریایی، اعلام کرده است: شرکت حفاری شمال در حالی ساخت دکل توسط سازندگان ایراین را انکار می کند که عمده درآمد این مجموعه از محل ساخت دو دکل دریایی ساخت داخل شامل ایران خزر و امیرکبیر است.



این تشکل صنفی، نسبت به واردات مهندس حفاری چینی توسط شرکت حفاری شمال انتقاد کرده و یادآور شده است: این کارناشناسان چینی، تمام دانش فنی فرزندان این آب و خاک را عکس‌برداری و یادداشت ‏برداری کردند و بدون ذره‌ای بازدهی، پس از پر کردن جیب‌های خود، به چین برگشت داده شدند. آیا همین نوع افراد نیستند که برای شما در چین سکو ساخته‌اند؟



این مجموعه با بیان اینکه اپراتورهای حفاری در 29 سال گذشته به‏طور دائم دکل حفاری اجاره کردند و کسی برای خرید اقدام نکرد؛ تنها در چند سال اخیر و با توجه به اصرار مسؤولان ارشد کشور بر تأمین دکل و بخاطر شانه خالی کردن از ساخت داخل به سرعت خریدها آغاز شد، بیان کرده است:



این انجمن در ادامه با تاکید بر اینکه از نظر تکنولوژیک، سکوی حفاری نیمه شناور، چندین بار از سکوهای خود بالابر، پیچیده‌تر است و اگر شرکت ایرانی موفق به ساخت سکوی حفاری نیمه شناور شده باشد، قطعا و به مراتب آسان‌تر، این نوع سکوها را نیز می‌تواند بسازد، بیان کرده است: در چند سال گذشته تاکنون شرکت حفاری شمال مذاکرات طولانی با پیمانکاران داخلی برای ساخت جک‏آپ آغاز اما همه راه نیمه‏کاره رها کرده است.





نشانی کارخانه‌های ساخت دکل حفاری



در این بین محمد حاجیان مشاور استاندار فارس در امور نفت و گاز با بیان اینکه کنسرسیوم بزرگ نفتی به راهبری شرکت صاحب لیسانس ساخت دکل حفاری دریایی (صنایع فراساحل) با عضویت شرکت‌های بزرگ صنعتی فارس در سال 91 در پایتخت انرژی کشور تشکیل شده است، اظهار داشت: این کنسرسیوم توانست مرداد ماه سالجاری مجوز قانونی ساخت دو دکل حفاری دریایی را از ایدرو طبق مصوبه کارگروه نفت و گاز دولت اخذ کند.



وی با اشاره به اینکه دکل حفاری دریایی یکی از شناورهای متحرک برای حفاری در آب‌های کم‌عمق است، بیان کرد: این‌گونه دکل‌ها قابلیت حفاری چاه‌های نفت و گاز تا عمق 30 هزار فوت را دارا است.



این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: همین احساس نیاز باعث شد صنایع بزرگ کشور در سال‌های گذشته عزم خود را برای دستیابی به تکنولوژی پیشرفته ساخت این نوع دکل‌های حفاری جزم کند که نتیجه تلاش شبانه‌روزی متخصصان شرکت صنایع فراساحل باعث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به جمع چند کشور محدود سازنده جک‌آپ شد.