محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم صبای قم برابر تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: هر دو تیم بازی خوبی انجام دادند ولی تراکتورسازی تیم با سابقه‌ای است و بازیکنان خوبی هم دارد. در هشت دقیقه آخر آن بازی دو گل خوردیم و کار خراب شد. در هر صورت نیمکت دو تیم هم با هم فرق می‌کند و بازیکنان آنها با بازیکنان ما قابل مقایسه نیستند.

وی افزود: هزینه‌ای که تیمی مانند تراکتورسازی تبریز انجام داده با هزینه‌های ما را نمی‌توان مقایسه کرد. ما امسال هنوز پول بازیکنانمان را هم نداده‌ایم. دنبال توجیه نیستیم ولی باید این موارد را هم مد نظر داشت.

مدیرعامل باشگاه صبا درباره علت افت و خیز تیم صبا در نتیجه گیری، یادآور شد: تیم ما جوان است. چند بازیکن جدید هم به ما اضافه شده‌اند و به همین خاطر به زمان بیشتری نیاز داریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تغییر محمد مایلی‌کهن سرمربی تیم صبا هم تاکید کرد: فعلا زود است. ما دست به تغییر مایلی کهن نمی‌زنیم و کارمان را با این مربی انجام می‌دهیم.

کشوری‌فرد در خصوص اینکه آیا از نتایج صبا رضایت دارد یا خیر؟، اظهار داشت: از نتایج تیم راضی نیستیم ولی فوتبال است. تیم ما خوب بازی می‌کند و ما این موضوع را از نزدیک لمس می‌کنیم. مایلی‌کهن تمام تلاشش را انجام داده و کم کاری نمی‌کند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مالی این باشگاه، خاطرنشان کرد: بازیکنان ما امسال هنوز هیچ پولی نگرفته‌اند. تیمی که با 5 میلیارد تومان بسته شده، الان یک قِران هم پول ندارد. ما بی‌پول‌ترین باشگاه لیگ هستیم و فکر می‌کنم حتی کمتر از تیم فجر هزینه کرده‌ایم.

مدیرعامل باشگاه صبا در پایان درباره واگذاری تیم فوتسال صبا هم گفت: واگذاری تیم فوتسال کمک بزرگی به باشگاه ما کرد و بخشی از هزینه‌ها را از دوشمان برداشت. الان بازیکنان هم راضی هستند که تیم واگذار شده است.