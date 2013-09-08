فریده خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر از به پایان رسیدن مهلت دریافت آثار در جشنواره بلگراد تا 20 سپتامبر برابر با 29 شهریور ماه خبر داد و افزود: ناشران و تصویرگران تا این تاریخ می‌توانند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند و روی بسته‌ها باید به وضوح نوشته شود این آثار، تصاویری است که برای جشنواره بلگراد ارسال شده و ارزش تجاری ندارد؛ وگرنه ممکن است مشکلی پیش بیاید و گمرک، آثار را توقیف کند یا بازگرداند.

به گفته مدیر نشر شباویز، این انتشارات با آثار 30 تصویرگر در بلگراد شرکت می‌کند. این کارها باید تازه بوده و تنها به جشنواره بلگراد ارسال شده باشند. البته این قانون در همه نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های دیگر هم وجود دارد. هر تصویرگر کاری که برای یک جشنواره مثل بلگراد می‌فرستد را نمی‌تواند به نمایشگاه دیگری چون «نوما» یا «براتیسلاوا» ارسال کند. همچنین کتاب‌هایی که طی دو سال گذشته منتشر شده‌اند را هم می‌توان به بلگراد ارسال کرد.

خلعتبری با اشاره به این‌که تقریبا معیارهای مشخص و یکسانی برای نمایشگاه‌های مختلف تصویرگری وجود دارد، گفت: تازه و خلاق بودن کارها، ارتباط متن و تصویر با یکدیگر و اجرای خوب اثر از جمله معیارهایی است که در هر جشنواره مورد توجه قرار می‌گیرد. پنج داور آثار را بررسی می‌کنند. یکی از آنها، تصویرگری است که جایزه نخست سال پیش را از آن خود کرده؛ یک داور بین‌المللی هم حضور دارد که هر سال تغییر می‌کند تا فرصت داوری به افراد بیشتری از کشورهای مختلف داده شود و سه نفر دیگر هم مدیر بلگراد و مسئولان هنری شهر هستند.

مدیر شباویز که خود از داوران بین‌المللی بلگراد بوده به این‌که هنوز مشخص نیست چند کشور در این جشنواره شرکت کنند، اشاره و بیان کرد: محدودیتی برای حضور کشورها و تعداد تصویرگران در هیچ‌کدام از جشنواره‌ها جز بولونیا و براتیسلاوا وجود ندارد. این دو جشنواره، سیاست‌های خاص خود را دارند. ملاک‌های داوری چندان مشخص نیست، اما در جشنواره پرتغال و بلگراد و ... فقط به هنر تصویرگر نگاه می‌کنند و امتیاز می‌دهند.

خلعتبری، کارهای خوب تصویرگران نشر شباویز در دو سال گذشته را انتخاب کرده؛ هر تصویرگر می‌تواند پنج فریم از کار خود را ارسال کند و این پنج قطعه، کارهایی هستند که باهم ترکیب بهتری را تشکیل می‌دهند و با نگاه کردن به آنها می‌توان به کلیت داستان پی برد.