به گزارش خبرنگار مهر، سعید تشکری نویسنده و نمایشنامهنویس صاحب نام خراسانی که از سال گذشته به دلیل ابتلا به بیماری «ام. اس» امکان تکلم خود را از دست داده بود، برای دومین بار فردا چهارشنبه 20 شهریور مورد جراحی قرار میگیرد.
در جراحیهای صورت گرفته بر تشکری تاکنون پزشکان تلاش کردهاند تا با استفاده از لیزر درمانی قدرت تکلم وی را به او بازگردانند و در همین راستا اظهار امیدواری شده است تا وی بتواند پس از انجام این جراحی قدرت تکلم خود را به وسیله گفتاردرمانی به دست آورد.
در همین حال نمایشنامه «وقتی زمین دروغ میگوید» از این نمایشنامه نویس از 17 شهریور در تماشاخانه مهر حوزه هنری و همه روزه از ساعت 18:30 در حال اجراست.
«وقتی زمین دروغ میگوید» در مورد فجایع نسلکشی در دنیای معاصر است که با تم سیاسی به آن پرداخته میشود. این نمایشنامه پیش از این در بیستوهشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در سال 1388 به صحنه رفت اما تاکنون فرصت اجرای عمومی نیافته بود.
این اثر چندی پیش نیز در قالب کتابی به همراه چهار نمایشنامه دیگر از تشکری در قالب کتابی با همین عنوان از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده بود.
وی به تازگی نیز دو اثر تازه از خود را با عنوان «غریب، قریب» شامل نخستین مجلد از یک رمان سه جلدی و «از پشت پنجره» شامل مجموعه نمایشنامههای رضوی را از سوی بنیاد آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی زیر چاپ برده است.
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