شناسايي هويت 10 جنازه حادثه اتوبان تهران-قم/ يك جسد ديگر پيدا شد

به گزارش خبرگزاري مهر،به گفته دکتر صدیقی، با صدور 5 مجوز جدید، جمع اجساد شناسایی شده به 10 نفر رسیده است. همچنین با ارجاع جسد جدیدی که متعلق به یک زن می باشد، جمع اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی استان قم به 44 نفر رسید.

اسامی همه اجساد شناسایی شده:

1. محمد امین میانجی

2. فاطمه هاشمی

3. عاطفه بناپور ده آبادی

4. زهرا سادات کلوشانی

5. عرفان امین الرعایا

اجساد جدید شناسایی شده:

6.حسین دوسریان جزی

7. اصغر دهقان میری

8. عصمت نریمانی

9. صاحبه شاهدی

10. فاطمه شیخ علی شاه

دکتر کدخدایی، رییس مرکز تشخیصی آزمایشگاهی استان تهران (کهریزک) نیز از اتمام نمونه برداری از تمامی اجساد سوخته شده مسافران توسط تیم 3 نفره اعزامی از این مرکز خبر داد و گفت: پزشکان و کارشناسان در آزمایشگاه ژنتیک قانونی تلاش دارند تا پایان هفته نتیجه نمونه برداری ها را به خانواده ها اعلام کنند.

دکتر کدخدایی تشخیص هویت از روی DNA را منوط به حضور خویشاوندان نسبی متوفیان، مانند پدر، مادر، برادر و خواهر یا فرزند دانست و گفت: تمام تلاش پزشکان و کارشناسان مرکز تشخیصی آزمایشگاهی استان تهران (کهریزک) انجام سریع آزمایش ها، تشخیص هویت دقیق اجساد و کمتر شدن تألمات هموطنان گرامی است.