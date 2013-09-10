جزئیات تصادف مرگبار جاده قم- تهران / اجساد قربانیان هنوز شناسایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، همه چیز در کمتر یک دقیقه رخ داد. صدای ترکیدن لاستیک اتوبوس و چند ثانیه بعد برخورد دو ارابه مرگ با هم. این پایان کار نبود و دو اتوبوس اسکانیا شعله ور شده و مسافران گرفتار در میان آتش. 43 نفر جان خود را از دست دادند و با گذشت بیش از 14 ساعت از حادثه هنوز هویت هیچ یک از قربانیان شناسایی نشده است. هنوز کسی جرات نکرده به امیرحسین شش ساله بگوید که مادر برای نجات جان او در میان شعله های آتش برای همیشه خاموش شد. کسی نتوانسته به زن جوان بگوید که دیگر دختری ندارد و شامگاه دوشنبه 18 خرداد، آخرین شبی بود که سر دخترک را روی پایش می گذاشت و در حالی که او را نوازش می کرد آرام لالایی می خواند.هنوز رانندگانی که شاهد اتوبوس شعله ور بودند افسوس می خورند چرا در خودروی خود کپسول اطفای حریق نداشتند تا شاید با آن جان یک نفر را نجات دهند.....

ساعت 22 و 49 دقیقه دوشنبه 18 شهريور امسال، برخورد دو دستگاه اتوبوس در جاده قم- تهران فاجعه ای تلخ را رقم زد. اتوبوس مسیر اصفهان – تهران در کیلومتر 30 جاده قم- تهران بعد از رستوران مهتاب لاستیک جلویش ترکید و بعد از برخورد به خودروی هیوندا و گاردیل وسط اتوبان با اتوبوس مسیر تهران –یزد برخورد کرد. در اثر شدت تصادف دو اوتوبوس شعله ور شدند.

بلافاصله نیروهای امدادی و پلیس خود را به محل حادثه رساندند. با اطفای حریق مشخص شد 43 نفر از مسافران جان خود را از دست داده و 44 نفر دیگر مجروح شدند.

مصدومان اين حادثه به سه بيمارستان شهيد بهشتي، علي ابن ابيطالب و نكويي منتقل شدند و هماهنگي لازم براي انتقال كشته‌شدگان اين تصادف انجام شد.

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران

پس از وقوع اين تصادف اولين جلسه ستاد مديريت بحران با دستور كرم‌رضا پيريايي استاندار قم در ساعت 23 دو شنبه برگزار شده و هماهنگي لازم براي مديريت بحران اين حادثه انجام شد.همچنين جلسه اضطراري مديريت بحران استان ساعت 5 و 30 دقيقه امروز با حضور دستگاه‌هاي خدمات‌رسان در محل استانداري قم برگزار شده و تصميمات لازم اتخاذ شده است. نمايندگان استاندار قم نيز در سه بيمارستاني كه مصدومان منتقل شده‌اند مستقر هستند تا امور مربوط به حادثه ديدگان را پيگيري كنند.

علت حادثه ترکیدن لاستیک

فرمانده پلیس راه با بیان اینکه ترکیدگی لاستیک و نقص در سیستم برق علت اولیه تصادف مرگبار دو اتوبوس اسکانیا در اتوبان تهران - قم بود گفت: شرکت عقاب نشان به عنوان نماینده شرکت اسکانیا به مراجع قضائی معرفی می شود.

سردار محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت اصلی حادثه مرگبار اتوبان تهران- قم اظهار داشت: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از اصفهان به سمت تهران در حرکت بود پس از مجتمع توریستی مهتاب و در نقطه ای که دارای شیب زیادی به سمت تهران است به دلیل ترکیدن لاستیک جلو کنترل خود را از دست داده و پس از انحراف و برخورد با گاردریل وسط اتوبان وارد مسیر مخالف شده و با یک دستگاه اتوبوس اسکانیای دیگر که به از تهران به سمت اردکان یزد در حرکت بود برخورد می کند.

وی ادامه داد: به علت نقص فنی در سیستم برق اتوبوس اسکانیا هر دو خودرو دچار آتش سوزی شده و در این حادثه 44 نفر کشته و 39 نفر نیز مجروح شدند.

به گفته فرمانده پلیس راه،سردار مومنی رئیس پلیس راهور به همراه تیم کارشناسی ویژه در دقایق اولیه در صحنه حادثه حاضر شدند.

مهماندار با بیان اینکه این حادثه به علت نقص فنی خودروها رخ داده و شرکت عقاب نشان به عنوان نماینده اسکانیا در این رابطه به دادگاه معرفی می شود، تاکید کرد: چندی قبل اتوبوس اسکانیای دیگری در استان خوزستان با یک دستگاه کامیون برخورد و دچار آتش سوزی شد که در آن حادثه بیش از 14 مسافر جان خود را از دست دادند.

اسامی مجروحان حادثه

صبح امروز اسامي 44 مجروح حادثه دلخراش تصادف دو دستگاه اتوبوس در اتوبان قم - تهران كه منجر به كشته شدن 43 نفر شده است اعلام شد.

بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری قم اسامي مجروحان انتقال داده شده به بيمارستان شهيد بهشتي به شرح زير است:

فاطمه قربان زاده 34 ساله

محمد اعرابي 23 ساله

محمد اكبري 34 ساله

سمانه بروقي 25 ساله

زهرا بروقي 2 ساله

فاطمه رمضاني 58 ساله

سيد حسين حسيني 27 ساله

علي پور مصطفوي 30 ساله

مريم تقي نژاد 34 ساله

نرگس عرب زده 9 ساله

نسرين عرب زاده 2 ساله

محمد بناپور 61 ساله

محمدعلي فروزان 78 ساله

اسامي مجروحان انتقال داده شده به بيمارستان علي ابن ابيطالب قم:

علي موسي زاده 21 ساله

سيد حسن روحانيون 34 ساله

زهره خان محمدي 46 ساله

محمدحسين احمدي 50 ساله

محمد كريم زاده اردكاني 27 ساله

اسامي مجروحان انتقال داده شده به بيمارستان نكويي قم:

حسين رحيمي 35 ساله

هادي برقي 14 ساله

ياسر توكلي 24 ساله

مريم افشاري 28 ساله

مازيار بيرامي 26 ساله

مرتضي ياري 37 ساله

محمدحسين برزگري 39 ساله

اميرحسين زارع 6 ساله

سجاد شوندي 18 ساله

سيد محمد موسوي 22 ساله

مريم بلوري 35 ساله

عبدالكاظم محمديان 53 ساله

نازنين زهرا رحيمي 3 ساله

حامد طاوسي 30 ساله

محمد طحان 52 ساله

علي برقي 55 ساله

رضا نجف پور 27 ساله

معصومه برقي 50 ساله

سيد محمدجواد حسني 32 ساله

مريم كرمي 30 ساله

حسن پورمعصومي 27 ساله

حسين مروتي 43 ساله

هوشنگ عربي 23 ساله

پرنياز پورسعيد 26 ساله

آرزو بلوري 3 ساله

حال مجروحان مساعد است

فرماندار قم وضع عمومي 44 مجروح تصادف دو دستگاه اتوبوس در اتوبان قم - تهران را رضايت بخش اعلام كرد.

اسماعيل زارعي كوشا با حضور در بيمارستان‌هايي كه مجروحان تصادف شب گذشته اتوبان قم – تهران به آنها منتقل شده‌اند، از نزديك در جريان رسيدگي و درمان مصدومان قرار گرفت.

وي ضمن دلجويي از مجروحان حادثه بر لزوم رسيدگي به وضعيت درماني آنها تاكيد كرد و دستورات لازم را براي پيگيري امور درماني آنها صادر كرد.

زارعي كوشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: خوشبختانه با پيگيري‌هاي انجام شده وضعيت عمومي 44 مجروح اين حادثه رضايت بخش است و يك نفر از آنها تحت عمل جراحي قرار گرفته است. يك نفر ديگر دچار شكستگي جمجمه شده كه در حال مداوا است.

وي ادامه داد: دستگاه‌هاي خدمات رسان قم بلافاصله بعد از وقوع اين حادثه در صحنه حاضر شدند و ستاد مديريت بحران استان نيز براي بررسي بيشتر و هماهنگي در ارائه خدمات تشكيل جلسه داد.

به گفته فرماندار قم تدابير لازم براي اسكان بازماندگان اين حادثه و شناسايي كشته شدگان توسط پزشكي قانوني انديشيده شده است.

انتقال اجساد به بهشت معصومه

مديركل ستاد مديريت بحران استان قم از انتقال اجساد کشته شدگان حادثه تصادف اتوبان قم – تهران به بهشت معصومه قم خبر داد.

محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به خانواده های داغدار کشته شدگان حادثه تصادف در اتوبان قم – تهران از تشکیل جلسه ویژه رسیدگی به این حادثه خبر داد و بیان کرد: بعد از وقوع حادثه همه دستگاه های امدادی و بیمارستان های قم به حال آماده باش در آمدند.

وی ادامه داد: استاندار قم نیز بلافاصله در صحنه تصادف حاضر و نمایندگان ویژه ای را نیز در بیمارستان های قم تعیین کردند تا از نزدیک از روند درمان به مصدومان را زیر نظر داشته باشند.

اروجی با اشاره به اعلام اسامی حادثه دیدگان این تصادف بیان کرد: اجساد کشته شدگان نیز به دلیل شدت سوختگی غیرقابل شناسایی است و در حال حاضر نیز اجساد به بهشت معصومیه قم منتقل شده است.

شناسايي اجساد در اولويت است

استاندار قم گفت: هيچ گونه سهل انگاري در ارائه خدمات به حادثه ديدگان و خانواده‌هاي كشته شدگان تصادف دلخراش اتوبان قم - تهران پذيرفتني نيست.

كرم رضا پيريايي در حاشيه جلسه مديريت بحران استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: ما همه داغدار اين حادثه ناگوار هستيم و همه بدانند كه در واقع برادران و خواهران و فرزندان خود را از دست داده‌اند.

وي تاكيد كرد: مجموعه‌هاي درماني و بهداشتي بايد نهايت مساعدت در بهبودي مجروحان اين حادثه را داشته باشند كما اينكه تاكنون چنين بوده است.

استاندار قم اين حادثه ناگوار را عجيب دانست و افزود: چنين تصادفي كه در دقايق اوليه آن هر دو اتوبوس دچار حريق شده و 43 نفر از هموطنان عزيز ما را به كام مرگ كشاند بايد دقيقا مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته و همه بايد خود را در اين زمينه مسئول بدانند.

پيريايي با اشاره به دستور تشكيل كميته ويژه رسيدگي به اين حادثه گفت: استانداري و اعضاي كميته مديريت بحران از دقايق اول حادثه با تمام وجود خدمات مورد نياز را ارائه كرده و در ادامه نيز برنامه‌ريزي خوبي براي اسكان بازماندگان اين حادثه و بستگان كشته شدگان كه از استان‌هاي ديگر به قم مراجعه مي‌كنند انجام شده است.

وي تاكيد كرد: اجساد كشته شدگان براي بررسي بيشتر و شناسايي به سازمان بهشت معصومه(س) منتقل شده و تيم‌هاي مختلف كارشناسي از پزشكي قانوني، نيروي انتظامي و دادستاني براي سهولت در كار و انجام آزمايش‌هاي لازم براي شناسايي اجساد در محل مستقر هستند.

افزایش ابزار های الکترونیکی

عباس آخوندی ، وزیر راه نیز در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت راه آهن با ابراز تاسف نسبت به حادثه مرگبار جاده‌ای شب گذشته در آزادراه تهران- قم، اظهار داشت: باید ابزارهای الکترونیکی و عوامل انسانی کنترل بیشتری شود تا شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم.

پیام تسلیت رئیس مجلس

رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی وقوع سانحه دلخراش تصادف رانندگی در اتوبان تهران- قم را تسلیت گفت و از وزارت کشور و نیروی انتظامی خواست تا نسبت به رسیدگی عوامل و دلایل وقوع این حادثه اقدامات فوری را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام رئیس مجلس به این شرح است:

وقوع سانحه دلخراش تصادف رانندگی در اتوبان تهران - قم که باعث کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان شد، موجب تاسف و تاثر گردید. اینجاب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به خانواده‌های داغدار، برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل مسئلت می‌کنم. از وزارت کشور و نیروی انتظامی می‌خواهم تا نسبت به رسیدگی عوامل و دلایل وقوع این حادثه اقدامات فوری را انجام دهند. همچنین ضرورت دارد؛ تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث دلخراش که برای افکار عمومی و جامعه قابل قبول نمی‌باشد، فراهم شود.

