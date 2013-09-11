گرث بیل آنقدر آماده نیست که 90 دقیقه بازی کند/ بعد از 15 دقیقه خسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گرث بیل که با رقم 100 میلیون یورو از تاتنهام به رئال مادرید پیوست تا رکورد گرانقمیت ترین انتقال تاریخ فوتبال جهان را بشکند تنها 30 دقیقه در شکست 3 بر صفر ولز مقابل صربستان برای تیم ملی کشورش بازی کرد. این نخستین بازی رسمی او از ماه جولای تا به حال بود.

کریس کولمن سرمربی ولز در پایان این بازی گفت: ما طی 10 روز گذشته شرایط بیل را کاملا زیر نظر داشتیم. او به هیچ عنوان حتی نزدیک مرز آمادگی هم نیست و نمی تواند 90 دقیقه بازی کند. با وجود اینکه فوتبال اسپانیا سرعت کمتری دارد اما فکر کنم او اگر شنبه برای رئال از ابتدا به میدان برود نمی تواند تا پایان بازی در زمین بماند.

کولمن در ادامه افزود: اگر او 90 دقیقه بازی کند واقعا متعجب خواهم شد. بیل در طول 2 ماه گذشته فقط در 4 جلسه تمرینی حضور داشته که این می تواند برای او خطرناک باشد. ما 30 دقیقه در این بازی از او استفاده کردیم اما بعد از 15 دقیقه خستگی او کاملا محسوس بود.

رئال مادرید شنبه هفته آینده در هفته چهارم لالیگا به مصاف ویارئال می رود. باید دید گرث بیل می تواند بازی خود را در کنار کریس رونالدو و کریم بنزما تطبیق دهد و آیا او می تواند جای خالی مسوت اوزیل را که به آرسنال پیوسته پر کند یا خیر.