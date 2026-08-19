۱۱۷۷ داوطلب از شهرستان گناوه در آزمون سراسری شرکت می کنند

عبدالله باور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مردادماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان گناوه برگزار خواهد شد و در مجموع هزار و ۱۷۷ داوطلب شهرستان در پنج گروه آزمایشی در این رقابت علمی حضور می‌یابند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: بیشترین شمار داوطلبان گناوه‌ای مربوط به گروه علوم تجربی است و ۵۳۲ نفر شامل ۴۰۰ زن و ۱۳۲ مرد در آزمون این گروه شرکت خواهند کرد.

باور افزود: آزمون گروه علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه برگزار می‌شود و در نوبت عصر همان روز نیز داوطلبان گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی به رقابت می‌پردازند.

وی ادامه داد: ۶۵ داوطلب شامل ۵۸ زن و هفت مرد در گروه هنر و ۱۱۶ داوطلب شامل ۸۴ زن و ۳۲ مرد در گروه زبان‌های خارجی در این آزمون شرکت خواهند کرد.

رقابت ۴۶۴ داوطلب در گروه ریاضی و علوم انسانی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: صبح جمعه ۳۰ مرداد ماه نیز آزمون گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار می‌شود.

باور افزود: در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۷۸ داوطلب شامل ۵۰ زن و ۱۲۸ مرد و در گروه علوم انسانی ۲۸۶ داوطلب شامل ۲۴۷ زن و ۳۹ مرد در آزمون حضور خواهند داشت.

وی درباره محل برگزاری آزمون نیز بیان کرد: داوطلبان زن در حوزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه و داوطلبان مرد در هنرستان هاجر گناوه آزمون می‌دهند.

باور ادامه داد: آزمون گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی در نوبت عصر پنجشنبه برای داوطلبان زن و مرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای برگزاری آزمون تصریح کرد: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، تمامی ظرفیت‌های لازم را برای برگزاری آزمونی منظم، سالم و در فضایی آرام به کار گرفته است تا داوطلبان بتوانند بدون دغدغه و با تمرکز کامل در این رقابت علمی شرکت کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: رعایت دستورالعمل‌های اجرایی و ایجاد نظم در حوزه‌های امتحانی از اولویت‌های برگزاری آزمون است تا داوطلبان با آرامش و تمرکز در این رقابت علمی حضور یابند.

باور در پایان با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان آزمون سراسری، از تلاش و همکاری عوامل اجرایی، حوزه‌های امتحانی و مجموعه دستگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این آزمون قدردانی کرد.