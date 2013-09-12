به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور "یورگن تودن هوفر"، یکی از کارشناسان و محققان معروف مسائل سوریه که چندین بار گفتگوهایی را با شورشیان و بشار اسد در سوریه داشته و از سال 1972 تا 1989 از اعضای پارلمان آلمان نیز بوده است، در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"، خاطر نشان کرد که سلاح های شیمیایی بی معنی ترین تسلیحات به شمار می روند و کاربرد آن تنها یک دردسر برای بشار اسد است. اسد یک ماجراجوی غیر منطقی نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: اوباما در کنگره هیچ اکثریتی برای طرح دخالت نظامی در سوریه نداشت و به این دلیل، وی رای گیری و دخالت نظامی در سوریه را به تاخیر انداخت. تنها مذاکره می تواند درگیریها در سوریه را خاتمه دهد.

"تودن هوفر" در ادامه با تاکید بر اینکه باید از موافقتی که دولت اسد برای نظارت بر تسلیحات شیمیایی توسط سازمان ملل کرده است، به عنوان فرصتی برای شروع مذاکرات جدی استفاده کرد، در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که "جان کری"، وزیر امور خارجه آمریکا در هفته های اخیر صحبتهای زیادی کرده است، که دشوار است ارزیابی کنیم آیا وی آگاهانه یا ناآگاهانه چنین اظهار نظرهایی را کرده است. این مهم نیست. بلکه مسئله مهم تر این است که وزیر امور خارجه روسیه از این فرصت برای دست زدن به یک حرکت هوشمندانه استفاده کرده که من هم از آن استقبال می کنم.

این محقق آلمانی در ادامه، "جان کری" را یک مرد ضعیف ارزیابی کرده و گفت: وی مسئولیت خود را در حالی بر عهده گرفت تا در مسیر صلح آمیز قدرم گذاشته و دوران جنگ طلبی بوش را به دست فراموشی بسپارد. اما وی در هفته های اخیر برای مداخله نظامی دیگر آمریکا در سوریه تبلیغ می کرد. جان کری اگر چه به خوبی بشار اسد را می شناخت، اما هرگز شجاعت مذاکره کردن را نداشت. این مسئله برای من غیر قابل درک است.

وی در ادامه یکی از دلایلی که اسد اخیرا خیلی خود را خیلی آماده برای مذاکره نشان نمی دهد را این دانست که همواره کناره گیری وی درخواست شده است. وی درخواست کناره گیری اسد را یک تقاضای غیر حرفه ای عنوان کرده و گفت: موضع رسمی آمریکا مبتنی بر این است که ما با اسد مذاکره نمی کنیم. این غیر مسئولانه است. تکلیف سیاستمداران این نیست که امکان یک جنگ را فراهم کنند، بلکه باید از جنگ جلوگیری به عمل آورند.

وی افزود: مواضع اخیر واشنگتن در قبال سوریه، این سنت آمریکا را که با دشمنان هم باید مذاکره کرد نقض می کند.

"تودن هوفر" در ادامه در پاسخ به این پرسش آیا شما واقعا اعتقاد دارید که اسد برای گفتگو آماده است گفت: من تا به حال پنج بار با اسد دیدار کرده ام. آمریکا در جریان دو گفتگوی آخرم که حدود پنج ساعت طول کشید قرار داشت.

وی از آمادگی بشار اسد برای مذاکره با آمریکا را برخی ملاحظات و سنجیدگیهای دقیق و آمادگی وی برای همکاری با غرب در زمینه مبارزه با تروریستهای القاعده خبر داده و گفت، من از این مسئله سردرگمم که غرب که مبارزان القاعده اروپایی را که در سوریه مبارزه می کنند به عنوان بمب ساعتی ارزیابی می کند، چرا به این پیشنهاد اسد واکنشی نشان نداده است.

"تودن هوفر" در ادامه دلیل موضع گیری سخت آمریکا در برابر سوریه را ایران دانسته و با اشاره به جایگاه قدرتی و برتری که این کشور در منطقه دارد، این مسئله را خاری در چشم آمریکا دانسته و گفت: این مسئله که با پیروزی دولت سوریه یکی از متحدان ایران پیروز می شود، دلیل منطقی آمریکا برای اتخاذ موضع سخت گیرانه در برابر دولت سوریه است.

وی در ادامه اسد را نه یک انسان احساساتی بلکه عقل گرا دانسته و گفت: حالا اسد سعی می کند یک راهکار منطقی برای خاتمه جنگ که تنها هرج و مرج را برای کشورش به بار آورده بیابد. درگیریها یک فاجعه برای سوریه است و اسد این را می داند.

این پروفسور آلمانی در ادامه گفت: اسد به من گفته است که دو هدف را دنبال می کند؛ اول اینکه می خواهد مدل سکولار و چند قومی در سوریه را دوباره ایجاد کند و دوم می خواهد بر القاعده و دشمنانش پیروز شود. وی آماده گفتگو با دیگر شورشیان سوری که در حال حاضر با آنها نبرد می کند نیز است.

وی در بخش پایانی این مطلب گفت باید از شرایط کنونی به خوبی استفاده شود چرا که مذاکره بهتر ازجنگ است.