رشد شاخص کل بورس در معاملات ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس آخرین داده‌های آماری مربوط به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ تا ساعت ۱۳:۱۸:۴۱، شاخص کل با افزایش ۱۲۶,۴۷۶.۶۴ واحدی به رقم ۸,۴۶۰,۵۰۰.۷۴ رسید.

همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با رشد ۳۸,۵۸۹.۸ واحدی مواجه شد و رقم ۲,۲۲۰,۰۴۷.۹۸ را به ثبت رساند.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار به ۲۴۵,۰۹۷,۹۱۱.۶۸۸ میلیارد ریال (B) رسید.

در طول معاملات این روز، تعداد ۱,۱۰۷,۶۲۳ معامله انجام شد و ارزش معاملات به ۴۲۶,۳۴۵.۶۳۳ میلیارد ریال (B) بالغ گردید؛ همچنین حجم معاملات بازار به رقم ۶۳.۳۲۱ میلیارد سهم (B) رسید.