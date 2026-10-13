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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

رشد شاخص کل بورس در معاملات ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵

رشد شاخص کل بورس در معاملات ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در پایان معاملات ۲۱ مهر با رشد ۱۲۶ هزار و ۴۷۶ واحدی به کانال ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس آخرین داده‌های آماری مربوط به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ تا ساعت ۱۳:۱۸:۴۱، شاخص کل با افزایش ۱۲۶,۴۷۶.۶۴ واحدی به رقم ۸,۴۶۰,۵۰۰.۷۴ رسید.

همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با رشد ۳۸,۵۸۹.۸ واحدی مواجه شد و رقم ۲,۲۲۰,۰۴۷.۹۸ را به ثبت رساند.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار به ۲۴۵,۰۹۷,۹۱۱.۶۸۸ میلیارد ریال (B) رسید.

در طول معاملات این روز، تعداد ۱,۱۰۷,۶۲۳ معامله انجام شد و ارزش معاملات به ۴۲۶,۳۴۵.۶۳۳ میلیارد ریال (B) بالغ گردید؛ همچنین حجم معاملات بازار به رقم ۶۳.۳۲۱ میلیارد سهم (B) رسید.

کد مطلب 6976617
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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