۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

آندرانیک تیموریان:

فشردگی بازی‌ها باعث مصدومیت بازیکنان استقلال می‌شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال تهران گفت: فشردگی بازی‌های لیگ برتر باعث مصدومیت بازیکنان استقلال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان شامگاه پنجشنبه پس از شکست استقلال مقابل ذو‌ب‌آهن در جمع رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: تیم استقلال در این بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما بازیکنان ما نتوانستند از موقعیت‌های خود در این بازی استفاده کنند و متحمل شکست شدند.

وی با بیان اینکه بازیکنان ما در این مسابقه شروع خوبی داشتند اما در ادامه بازی را واگذار کردند، تصریح کرد: بازیکنان ما در این بازی شروع خوبی داشتند اما به خاطر یک ضد حمله گل دریافت کردیم و این مسئله باعث شد که نتوانیم بار دیگر به جریان بازی بازگردیم.

هافبک ملی‌پوش استقلال با بیان اینکه قضاوت داوری بر نحوه بازی ما اثر گذار بود، بیان داشت: داور بازی در این مسابقه دو پنالتی را برای ما نگرفت و همین مسئله باعث شد که شرایط تیم ما بدتر شود.

وی اضافه کرد: فشردگی بازی‌های لیگ برتر باعث مصدومیت بازیکنان استقلال می‌شود که امیدوارم مسئولان فکری در این زمینه کنند و مشکلات ما را برطرف کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر با پیروزی دو بر صفر ذوب‌آهن به پایان رسید.

