به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان شامگاه پنجشنبه پس از شکست استقلال مقابل ذوبآهن در جمع رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: تیم استقلال در این بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما بازیکنان ما نتوانستند از موقعیتهای خود در این بازی استفاده کنند و متحمل شکست شدند.
وی با بیان اینکه بازیکنان ما در این مسابقه شروع خوبی داشتند اما در ادامه بازی را واگذار کردند، تصریح کرد: بازیکنان ما در این بازی شروع خوبی داشتند اما به خاطر یک ضد حمله گل دریافت کردیم و این مسئله باعث شد که نتوانیم بار دیگر به جریان بازی بازگردیم.
هافبک ملیپوش استقلال با بیان اینکه قضاوت داوری بر نحوه بازی ما اثر گذار بود، بیان داشت: داور بازی در این مسابقه دو پنالتی را برای ما نگرفت و همین مسئله باعث شد که شرایط تیم ما بدتر شود.
وی اضافه کرد: فشردگی بازیهای لیگ برتر باعث مصدومیت بازیکنان استقلال میشود که امیدوارم مسئولان فکری در این زمینه کنند و مشکلات ما را برطرف کنند.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابتهای هفته نهم لیگ برتر با پیروزی دو بر صفر ذوبآهن به پایان رسید.
