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۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

ارائه نتایج مصرف استنت های جذبی در کنگره قلب و عروق

ارائه نتایج مصرف استنت های جذبی در کنگره قلب و عروق

رئیس پانزدهمین کنگره سراسری قلب و عروق از ارائه نتایج مصرف استنت‌های جذبی در این کنگره خبر داد.

دکتر مسعود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتایج دوسالانه استفاده از تکنیک بسیار جدید و پیشرفته تعویض دریچه قلب بدون عمل جراحی قلب باز و ترمیم دریچه از طریق عروق بدن می تواند یکی از گزارشات جذاب کنگره باشد، گفت: با درج چنین گزارشاتی شاهد اعتماد روزافزون به توانایی های پزشکان و کادر پزشکی قلب و عروق خواهیم بود.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران بیان کرد: روشهای هایبرید که به تکنیکهای توام جراحی و استفاده از بالن و استنت گفته می شود جزء مباحث گفتگو در این کنگره است.

وی ادامه داد: همچنین در این کنگره علاوه بر رفع تنگی عروق قلب با استفاده از بالن، استنت های دارویی و استنت های جذب شونده و نیز جراحی، این کنگره شاهد مطالب با ارزشی پیرامون تجارب درمانی در ایران و خارج از کشور برای رفع تنگی های عروق گردن، شریان های کلیه و اندام خواهیم بود.

قاسمی خاطرنشان کرد: ضمنا نتايج ناشي از درمان بيماريهاي دريچه اي شامل استفاده از بالن وتعويض دريچه بدون جراحي از طريق شريان پا و ترميمم دريچه بدون جراحي از وريد هاي پا توسط ايشان عنوان خواهد شد.

رئیس پانزدهمین کنگره سراسری تازه‌های قلب و عروق اظهار داشت: همچنین در مورد سلو لهاي بنيادي قلب و آخرين دستاوردها هم به صورت حضور و بحث در كنگره و هم به صورت مصاحبه با رسانه هاي خبري صحبت خواهند كرد .

پانزدهمین کنگره سراسری تاره‌های قلب و عروق از 26 تا 29 شهریور ماه جاری در مرکز همایشهای بین‌المللی رازی تهرن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2134678

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