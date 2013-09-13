به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل مقری موذن در خطبههای نماز جمعه در مسجد جامع نیشابور اظهار کرد: دستگاههای نظام اسلامی، کارهایی را انجام دهند که نشاط و شادمانی از جامعه دور نشود، الآن وظیفه دولت و مسئولان نظام این است که به گونهای کشور را مدیریت و برنامهریزی کنند که فضای عمومی رسانهها متشنج نشود.
امام جمعه نیشابور با اشاره به اینکه مردم دنیا آمریکا را سمبل آزادی و رعایت حقوق بشر نمیدانند، بیان کرد: چهره حقیقی کثیف و جنایتکار آمریکا برای مردم جهان روشنتر شده است.
حجت الاسلام مقری موذن گفت: مسائل سوریه، موقعیتهایی را در منطقه روشن میکند؛ نخستین آن بینش خوبی است که بین مسلمانان و سایر کشورها ایجاد کرده است.
وی افزود: حتی مخالفان دولت سوریه بهغیر از تروریستها با ورود آمریکا به سوریه مخالفت جدی دارند.
امام جمعه نیشابور اظهار امیدواری کرد: همین که مردم دنیا دروغگویی و شیادی استکبار را قبول نکنند، آینده خوبی را شاهد هستیم.
حجت الاسلام مقری موذن تاکید کرد: مسلمانان در سایه دشمنشناسی و بصیرت سیاسی به عزت و شرف واقعی خود دست پیدا میکنند.
وی خواهان مساعدت مالی مردم برای ساخت مصلی جنب مسجد جامع نیشابور شد.
امام جمعه نیشابور با گرامی داشت دهه کرامت، وجود حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) را از نعمتهای بزرگ الهی به مردم ایران بهخصوص خراسان رضوی دانست و تاکید کرد: باید از حضور این نعمت برای تربیت خود و اطرافیانمان بهره گیریم.
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