به گزارش خبرگزاری مهر، کامل داوودی با بیان اینکه تاکنون سامانه فواد در ۹ استان راه اندازی شده است، اظهار کرد: انتظار داریم اواسط تیرماه امسال کل کشور زیر بار سامانه برود.
وی به مزیتهای این سامانه اشاره و بیان کرد: اگر این سامانه فرآیندهای اداری را اصلاح نکند، ابتر و ناقص است، از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون از طریق گزارش گیری از سامانه فواد، ۲۷۶ نفر تشویق شدند، ۱۴۱ نفر از مدیران یا کارمندان تذکر گرفتند و ۹ نفر به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
داوودی بیشترین شکایات مردمی دریافت شده از سامانه فواد را مربوط به کندی یا قطعی و اختلال سامانهها ذکر و بیان کرد: دولت چهاردهم اولین دولتی است که با راهاندازی سامانه فواد خود را به چالش کشیده است تا نقاط ضعف و آسیب اداری احصا و پایش شود.
رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به عملکرد استان خراسان رضوی بهعنوان نهمین استان تحت پوشش طرح ملی بازرسی و سامانه فوریتهای اداری (فواد) بیان کرد: اساس این طرح، تکریم ارباب رجوع و ارتقای رضایتمندی مردم از نظام اداری کشور است. بر اساس بررسیهای انجامشده، تعداد زیادی از شهروندان هنگام مراجعه به دستگاههای اداری کشور حس خوبی از این فرایند ندارند. علت اصلی آن، نبود شفافیت در سازوکارها، ضعف هماهنگی میان سامانهها و عدم ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است.
داوودی اضافه کرد: این مساله در حوزههایی مانند بانکها و بیمهها بیش از سایر بخشها دیده میشود. در بررسیهای داخلی و میدانی متوجه شدیم بخشی از شکایات مردم به دلیل نبود سیستم متمرکز و جامع برای ثبت و رسیدگی به شکایات است و بسیاری از تخلفات بدون پیگیری یا با اغماض در همان دستگاهها باقی میماند.
وی با تشریح روند اجرای سامانه فوریتهای اداری افزود: سامانه فواد یک بستر متمرکز برای ثبت و رسیدگی به شکایات اداری است که در استانهای مختلف از جمله قزوین، البرز، تهران، همدان، گلستان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و یزد فعال شده است.
داوودی ادامه داد: در این سامانه، هر شکایت بلافاصله ثبت شده و پس از بررسی اولیه، ظرف کمتر از سه ساعت نتیجه آن به شهروند اطلاع داده میشود و دستگاه مربوطه موظف به پاسخگویی است. تفاوت سامانه فواد با سایر سامانهها در سرعت رسیدگی و پاسخگویی آن است که در فروردینماه نیز رکورد رسیدگی زیر سه ساعت ثبت شد. اطلاعات هر دستگاه، از جمله تعداد شکایات و نوع آن، در قالب کارنامه لحظهای به رؤسای سازمانها و استانداری اعلام میشود. این مکانیزم باعث شناسایی سریع نقاط ضعف و صدور هشدار به دستگاههای دارای بیشترین شکایات شده است.
رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: هدف نهایی این طرح، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام اداری کشور است. ما قصد نداریم کار اضافهای بر دوش کارکنان بگذاریم، بلکه به دنبال اصلاح روندها و همافزایی میان دستگاهها هستیم تا مردم نتیجه خدمات را بهطور ملموس احساس کنند.
وی گفت: خوشبختانه در شرایط اضطراری اخیر و ایام جنگ، برخی دستگاهها با عملکرد مناسب سبب رضایت عمومی شدند. با استفاده از سامانه فواد، نقشهای طراحی شده است که بهصورت لحظهای میتوان نقاط آسیب و گرههای اداری در هر شهرستان را مشاهده و در مسیر رفع آن اقدام کرد. انتظار ما این است که همه مدیران دستگاههای اجرایی استان، وظایف خود را با شیوهای کارآمدتر و پاسخگوتر ارائه دهند تا شاهد کارکرد مطلوب و اعتماد بیشتر مردم به نظام اداری باشیم.
نظر شما