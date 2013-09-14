جزئیات تشکیل دو کمیته برای خواسته های معترضان/ 42 تروریست در موصل بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مریم الریس مشاور سیاسی نوری المالکی نخست وزیر عراق اظهار داشت: دو کمیته برای بررسی خواسته های معترضان در عراق تشکیل شده است. یکی از این کمیته ها کمیته 7 گانه و وزارتی است که صالح المطلک یکی از رهبران العراقیه و معاون نخست وزیر عراق ریاست آن را برعهده دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: این کمیته در حال بررسی خواسته های مشروع معترضان است و تاکنون بسیاری از این خواسته ها از جمله خواسته های قانونی و اداری را محقق کرده است. مریم الریس در ادامه گفت: کمیته دیگر کمیته 5 گانه ای است که از تمام احزاب سیاسی به ریاست حسین الشهرستانی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته 5 گانه مربوط به خواسته هایی است که نیازمند تصویب قوانین یا توافق سیاسی هستند و خواسته های بسیاری وجود دارد که به پارلمان مربوط است و به دولت مربوط نمی شود.

خبرگزاری براثا نیز به نقل از یک منبع پلیس در استان دیاله گزارش داد که تلفات انفجار بمب در مسجدی در شهر بعقوبه به 30 کشته و 24 زخمی افزایش یافت. این انفجار ناشی از یک بمب دست ساز در داخل کولری در مسجد ابوالقاسم در منطقه ام العظام در جنوب بعقوبه بود که پس از پایان نماز جمعه منفجر شد.

خبر دیگر اینکه فرمانده عملیات نینوا اعلام کرد که 42 تروریست در جنوب موصل بازداشت شدند. به همراه این افراد مقادیر زیادی مواد منفجره و سلاح کشف و ضبط شد.