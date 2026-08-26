به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰، بر تکمیل و بهروزرسانی ترکیب هیئتهای امنای محلات، پیگیری مطالبات شهروندان و تبدیل ظرفیتهای مردمی به نتایج ملموس در حوزه خدمترسانی تأکید کرد.
اخالصنایع در نشست هیئت امنای محلات منطقه با اشاره به جایگاه این هیئتها در رویکرد محلهمحوری مدیریت شهری گفت: هیئتهای امنا ظرفیت ارزشمندی برای افزایش مشارکت شهروندان، شناسایی دقیق مسائل و بهبود کیفیت خدمات در محلات هستند و باید از این ظرفیت به شکل مؤثرتری استفاده شود.
وی با اشاره به پیشینه و هویت اجتماعی محلات منطقه ۱۰ افزود: استفاده از ظرفیت معتمدان، مدیران محلات و اعضای هیئتهای امنا میتواند روند شناسایی و حل مسائل محلهای را تسریع کند.
پیگیری مطالبات تا حصول نتیجه
شهردار منطقه ۱۰ بر ضرورت بیان صریح دغدغهها و مطالبات محلات تأکید کرد و گفت: هیئتهای امنا باید بدون ملاحظه مسائل، انتقادات و گلایههای شهروندان را مطرح کنند؛ چراکه شناخت دقیق مسئله، نخستین گام برای رفع موانع و رسیدن به راهکارهای اجرایی است.
اخالصنایع افزود: موضوعات مطرحشده باید پس از طرح، دستهبندی و تعیین تکلیف شوند؛ بخشی در سطح منطقه پیگیری و بخشی نیز با هماهنگی دستگاههای مرتبط دنبال شود تا جلسات محلات به نتایج عملی و قابل لمس برای شهروندان منجر شود.
وی همچنین تکمیل و بهروزرسانی ترکیب هیئتهای امنای محلات را از اولویتهای این حوزه دانست و گفت در صورت عدم امکان حضور مستمر نمایندگان برخی دستگاهها از جمله فراجا، لازم است با پیگیری مدیران محلات، افراد مرتبط و فعال برای حضور در هیئتهای امنا معرفی شوند.
شهردار منطقه ۱۰ بر پیگیری احکام مدیران محلات و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت مؤثر آنان نیز تأکید کرد.
ظرفیت گروههای جهادی برای خدمترسانی محلهمحور
اخالصنایع با اشاره به فعالیت قرارگاه مردمیسازی و قرارگاه مردمی «ایران پیروز» در محلات، نقش هیئتهای امنا و مدیران محلات را در سازماندهی ظرفیتهای مردمی مهم دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از خانههای مردمی پیشبینیشده تشکیل شده و حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ گروه جهادی نیز در سطح محلات شکل گرفتهاند و در حوزههای مختلف مشغول فعالیت و پیگیری امور هستند.
وی بر ضرورت تبیین دقیقتر نقش و ظرفیت هر محله، تبادل تجربیات و استفاده از توانمندیهای موجود میان مدیران و هیئتهای امنا تأکید کرد.
آغاز دوره جدید بازدید از محلات
شهردار منطقه ۱۰ با اشاره به برگزاری چهار دوره بازدید از محلات، از آغاز برنامهریزی برای دوره پنجم این بازدیدها خبر داد و گفت: طی دورههای گذشته حدود ۴۸۰ مصوبه در محلات شکل گرفته است که باید میزان تحقق آنها بررسی، موضوعات باقیمانده احصا و اولویتهای اجرایی دوره جدید مشخص شود.
وی نقش دبیر دبیران محلات را در هماهنگی و پیگیری موضوعات مشترک محلات مهم دانست و بر استمرار این روند با هدف افزایش انسجام و همافزایی میان مدیران محلات تأکید کرد.
اخالصنایع در پایان با قدردانی از همراهی هیئتهای امنا و معتمدان محلات در برنامههای اجتماعی و مردمی، اظهار کرد: محلات منطقه ۱۰ از ظرفیت اجتماعی ارزشمندی برخوردارند و مدیریت شهری باید این سرمایه اجتماعی را در مسیر خدمترسانی مؤثرتر و حل مسائل شهروندان به کار گیرد.
رفع گره ترافیکی شمیراننو پس از سالها بلاتکلیفی
با توافق شهرداری منطقه ۴ و ارتش جمهوری اسلامی ایران، عملیات اجرایی بازگشایی و تعریض خیابان نونوار در محله شمیراننو آغاز شد.
در جریان نظارت ستادی معاون هماهنگی و برنامهریزی امور مناطق شهرداری تهران از منطقه ۴، عملکرد این منطقه مورد بررسی قرار گرفت و عملیات اجرایی پروژه تعریض و احداث خیابانهای شهید نونوار و شهید اشتری آغاز شد.
این جلسه با حضور لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور مناطق شهرداری تهران، سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴، مدیران کل امور مناطق شهرداری تهران و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.
موسوی با اشاره به وظیفه خدمترسانی به مردم گفت: فرصتی که برای خدمت به مردم در اختیار مسئولان قرار گرفته، زمان مغتنمی برای خدمتگزاری به خدا و خلق اوست و باید در این مسیر به بهترین شکل عمل کرد.
وی همچنین با اشاره به عملکرد شهرداری منطقه ۴ در دورههای سخت و بحرانی، بر تداوم خدمترسانی به شهروندان تأکید کرد.
آغاز پروژه خیابانهای شهید نونوار و شهید اشتری
شهردار منطقه ۴ درباره این پروژه گفت: طرح مذکور در سه فاز و در مساحتی حدود ۱۷ هزار مترمربع اجرا میشود و مسیر یک هزار و ۷۰۰ متری آن از شمال به کنارگذر بزرگراه شهید زینالدین و از جنوب به محور جدیدالاحداث دلاوران متصل خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح، تکمیل شبکه معابر، رفع بنبست ترافیکی چند دههای محله شمیراننو، تسهیل تردد شهروندان و بهبود دسترسیهای محلی را به همراه دارد.
موسوی ادامه داد: با تکمیل این پروژه، معبر جدید براساس ضوابط مهندسی در رده معابر جمعکننده و پخشکننده قرار میگیرد و زمینه کاهش زمان و طول سفر، کاهش تأخیرهای ترافیکی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: این طرح با بهبود دسترسیهای محلی، در ارتقای شاخصهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محله و افزایش رضایتمندی شهروندان شمیراننو و محلات همجوار مؤثر خواهد بود.
لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور مناطق شهرداری تهران، نیز از نهایی شدن توافق برای رفع مشکلات محدوده شمیراننو خبر داد و گفت: با آغاز عملیات اجرایی این طرح، برنامهای جامع برای نوسازی محله و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای زندگی و فعالیت اقتصادی شهروندان دنبال خواهد شد.
وی افزود: رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود شرایط محله شمیراننو از دغدغههای اصلی مدیریت شهری بوده و خوشبختانه توافق لازم درباره دیوار محدوده شمیراننو حاصل شده است.
فروزنده با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای نوسازی این محله تصریح کرد: برای شمیراننو برنامهای مفصل و همهجانبه در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه در این محله زندگی و به فعالیت و کسبوکار خود ادامه دهند.
در ادامه این جلسه از کارکنان بازنشسته، کارکنانی که بهتازگی صاحب فرزند شده بودند و پرسنلی که در دوران جنگ حضور داشتند، تقدیر شد و آیین کلنگزنی پروژه تعریض و احداث خیابانهای شهید نونوار و شهید اشتری نیز برگزار شد.
فروزنده در پایان از سیدمحمد موسوی، مدیران و کارکنان شهرداری منطقه، معتمدان محلی، روحانیون و فرماندهان ارتش، بهویژه امیر حاتمی و امیر ایرانی، برای همراهی و تلاش در مسیر دستیابی به این توافق قدردانی کرد.
بازآفرینی جداره امامزاده عینعلی زینعلی در منطقه ۲
پروژه نقاشی دیواری جداره امامزاده عینعلی زینعلی با مساحتی بالغ بر ۳۰۰ مترمربع و با هدف ارتقای کیفیت بصری و هویتبخشی به فضای شهری اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، این طرح با هدف بهبود سیمای محیطی و افزایش نشاط اجتماعی و با بهرهگیری از تکنیکهای هنری در جدارههای شهری امامزاده عینعلی زینعلی اجرا شده است.
در طراحی این دیوارنگاره تلاش شده ضمن حفظ خوانایی بصری، هماهنگی مؤثری میان عناصر هنری و محیط پیرامونی ایجاد شود.
اجرای این طرح ۳۰۰ مترمربعی، بخشی از برنامههای مدیریت شهری منطقه ۲ در حوزه زیباسازی و ساماندهی جدارههای شهری است و با تأکید بر استفاده از رنگهای ماندگار و متریال مقاوم در برابر شرایط جوی انجام شده است.
مدیریت شهری منطقه ۲ اجرای این اقدامات را گامی در جهت کاهش آلودگیهای بصری، بازآفرینی فضاهای عمومی، تقویت هویت بصری محلات و افزایش تعلق خاطر شهروندان به فضای زیست خود عنوان کرده است.
خیالستان زندگی در مسیر بهرهبرداری
فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه خیالستان زندگی خبر داد و گفت: این پروژه که طی ادوار گذشته مدیریت شهری بلاتکلیف مانده بود، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفته و پیشبینی میشود طی دو ماه آینده آماده بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به اجرای پروژههای زیرساختی و توسعهای در منطقه ۸ اظهار کرد: خیالستان زندگی از طرحهای مهم منطقه است که در دوره فعلی با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا به سرانجام برسد.
تنهایی افزود: در قالب این پروژه، مجموعهای ورزشی و تفریحی در عرصهای به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث میشود که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.
شهردار منطقه ۸ ادامه داد: این مجموعه شامل ورودی اصلی، مسیر دومیدانی، ساختمان رختکن، سکوی تماشاگران، زمین فوتبال چمن مصنوعی، زمین اسکیت، فضای سبز تفریحی و محوطه، نیمکتهای دارای سایبان و سرویسهای بهداشتی خواهد بود.
تقویت پیوند محلات ناحیه ۳
تنهایی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه برای ساکنان ناحیه ۳ گفت: یکی از کارکردهای مهم خیالستان زندگی، ایجاد پیوند و ارتباط میان محلات ناحیه ۳ است؛ بهگونهای که با اجرای این طرح، شهروندان محله سبلان از حالت جزیرهای خارج شده و ارتباط و دسترسی میان محلات این ناحیه تقویت میشود.
وی افزود: این پروژه علاوه بر ایجاد یک مجموعه ورزشی و تفریحی، میتواند به ارتقای پیوستگی فضایی و اجتماعی محلات و افزایش دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و خدماتی کمک کند.
شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه عملیات اجرایی بخشهای مختلف پروژه در حال انجام است، خاطرنشان کرد: عملیات مربوط به ساختمانها، زمینهای ورزشی و محوطهسازی در حال پیگیری است و تلاش داریم پروژه مطابق برنامه زمانبندی تکمیل شود.
تنهایی در پایان گفت: پیشبینی میشود با ادامه روند فعلی، مجموعه خیالستان زندگی در دو ماه آینده آماده بهرهبرداری و تحویل شود و شهروندان ناحیه ۳ و محلات پیرامونی بتوانند از ظرفیتهای ورزشی و تفریحی آن استفاده کنند.
رفع ۸ نقطه حادثهخیز از ۱۱ نقطه شناساییشده در منطقه ۱۱/رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از خدمات شهرداری تهران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تقدیر کرد
شهرداری منطقه ۱۱ و پلیس راهور تهران بزرگ، بر توسعه همکاریهای مشترک برای ارتقای ایمنی تردد تاکید کردند
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، در نشست مشترک شهرداری منطقه ۱۱ و پلیس راهور تهران بزرگ، بر توسعه همکاریهای مشترک برای ارتقای ایمنی تردد، ساماندهی موتورسیکلتها و مدیریت معابر پرتردد تأکید شد و رئیس پلیس راهور منطقه ۱۱ اعلام کرد که از مجموع ۱۱ نقطه حادثهخیز شناساییشده در این منطقه، تاکنون ۸ نقطه برطرف شده است.
مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱، در این نشست با قدردانی از همکاری پلیس راهور، بر استمرار تعامل دو مجموعه برای ارتقای ایمنی و روانسازی ترافیک تأکید کرد و گفت: رفع سد معبر و ساماندهی پارک موتورسیکلتها در محدوده علاءالدین، نیازمند همکاری نزدیک شهرداری و پلیس راهور است.
وی افزود: زمین واقع در پشت پاساژ چارسو که متعلق به مالک علاءالدین است، برای احداث پارکینگ و ساماندهی موتورسیکلتهای این محدوده در نظر گرفته شده و پیگیریهای لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.
شهردار منطقه ۱۱ همچنین بر بررسی اصلاحات ترافیکی در خیابانهای شیخ هادی و حافظ و تداوم همکاریهای مشترک برای مدیریت معابر پرتردد منطقه تأکید کرد.
در ادامه، سردار سیدابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با تقدیر از اقدامات شهرداری تهران و مناطق ۲۲گانه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: حضور میدانی مدیریت شهری در محلات و حمایت از شهروندان در شرایط جنگی، اقدامی ارزشمند بود که در حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از تنشها نقش مؤثری داشت.
وی با اشاره به حجم بالای تردد موتورسیکلتها در پایتخت گفت: حدود ۵ میلیون موتورسیکلت در تهران تردد دارند که نزدیک به ۷۰ درصد آنها فرسودهاند؛ بنابراین ساماندهی، نوسازی و کنترل این وسایل نقلیه باید با جدیت دنبال شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: روزانه حدود یک میلیون تردد در محدوده مناطق ۱۱ و ۱۲ انجام میشود و حجم بالای تردد موتورسیکلتها در این محدوده، از چالشهای جدی ترافیکی به شمار میرود.
موسویپور همچنین بر استفاده از فناوریهای نوین برای کنترل تخلفات و ساماندهی محدودههای پرتردد از جمله علاءالدین، جمهوری، مولوی و هلالاحمر تأکید کرد و رفع سد معبر و مدیریت تردد موتورسیکلتها را از الزامات بهبود وضعیت ترافیکی این محدودهها دانست.
در ادامه این نشست، سرهنگ آزاد، رئیس پلیس راهور منطقه ۱۱، با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی معابر اعلام کرد: از مجموع ۱۱ نقطه حادثهخیز شناساییشده در منطقه ۱۱، تاکنون ۸ نقطه برطرف شده و اقدامات لازم برای رفع مشکلات ۳ نقطه باقیمانده نیز در حال پیگیری است.
در این نشست همچنین بر استمرار همکاری میان شهرداری منطقه ۱۱ و پلیس راهور تهران بزرگ برای رفع نقاط حادثهخیز، ساماندهی موتورسیکلتها، مدیریت معابر پرتردد و ارتقای ایمنی تردد شهروندان تأکید شد.
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