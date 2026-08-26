به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، عصر چهارشنبه در جمع معاونان، مدیران، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس و کارشناسان استانی، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای رمضان، از همراهی دولت وفاق ملی و حضور مسئولان ارشد کشور در برنامه‌های این ایام قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرستان دنا، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و افزود: پروژه ورزشگاه و تأسیسات جانبی شهرستان دنا در مراحل پایانی قرار دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مورد نیاز، این پروژه هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد و پس از تکمیل کامل، طی مراسمی با حضور مقامات ارشد به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شود.

رحمانی با اشاره به فشردگی برنامه‌های سفر استانی خود به شهرستان‌های بویراحمد و دنا گفت: امروز و فردا تا ساعت ۱۲ ظهر در خدمت مردم و مسئولان شهرستان‌های بویراحمد و دنا هستیم و برنامه‌های متراکمی برای بررسی و پیگیری طرح‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: امشب در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، موضوع تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل ورزشگاه دنا و دیگر پروژه‌های عمرانی بررسی خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبارات لازم، شاهد تحولات خوبی در حوزه ورزش، کارگری و دیگر بخش‌های زیرساختی شهرستان دنا باشیم.

رحمانی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و گفت: هدف این است که طرح‌های عمرانی با سرعت بیشتری تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.