  1. دين، حوزه، انديشه
۲۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

درسگفتارهای فلسفه علم و نقد و بررسي ايدئولوژي‌هاي مدرن در کانون اندیشه جوان

درسگفتارهای فلسفه علم و نقد و بررسي ايدئولوژي‌هاي مدرن در کانون اندیشه جوان

در ادامه برنامه ها و درسگفتارهای کانون اندیشه جوان، درسگفتارهای فلسفه علم و دور دوم سلسه جلسات نقد و بررسي ايدئولوژي‌هاي مدرن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار فلسفه علم با حضور دكتر رفيعي در كانون انديشه جوان برگزار مي شود.

محورهاي دوره عبارتنداز: بررسی تاریخی علم مدرن، کارکرد، غایات و فوائد علوم انسانی، روش‌شناسی علوم انسانی
روش‌‌شناسی علم پژوهی و فلسفه علوم انسانی(با نگاه انتقادی).

همچنین دور دوم سلسه جلسات نقد و بررسي ايدئولوژي‌هاي مدرن با حضور شهريار زرشناس هر هفته روزهاي يكشنبه از مهرماه در كانون انديشه جوان برگزار مي شود.

سرفصل هاي دوره دوم بدين شرح است: سوسياليسم، ماركسيسم، نو‌ماركسيسم، فاشيسم، ناسيوناليسم، فمينيسم، نوليبراليسم، سوسيال دموكراسي و محيط زيست(اكولوژيسم)

علاقه مندان جهت حضور در اين نشست می‌توانند به سايت كانون انديشه جوان به نشاني www.canoon.org مراجعه كرده و يابا شماره تلفن 88960536-داخلي107تماس حاصل فرمايند.

کد مطلب 2135316

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