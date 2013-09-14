به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار فلسفه علم با حضور دكتر رفيعي در كانون انديشه جوان برگزار مي شود.

محورهاي دوره عبارتنداز: بررسی تاریخی علم مدرن، کارکرد، غایات و فوائد علوم انسانی، روش‌شناسی علوم انسانی

روش‌‌شناسی علم پژوهی و فلسفه علوم انسانی(با نگاه انتقادی).

همچنین دور دوم سلسه جلسات نقد و بررسي ايدئولوژي‌هاي مدرن با حضور شهريار زرشناس هر هفته روزهاي يكشنبه از مهرماه در كانون انديشه جوان برگزار مي شود.

سرفصل هاي دوره دوم بدين شرح است: سوسياليسم، ماركسيسم، نو‌ماركسيسم، فاشيسم، ناسيوناليسم، فمينيسم، نوليبراليسم، سوسيال دموكراسي و محيط زيست(اكولوژيسم)



علاقه مندان جهت حضور در اين نشست می‌توانند به سايت كانون انديشه جوان به نشاني www.canoon.org مراجعه كرده و يابا شماره تلفن 88960536-داخلي107تماس حاصل فرمايند.