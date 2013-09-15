اصغر رحیمی که همراه با بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان اولین نفرات کاروان ایران راهی اندونزی، محل برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی خواهد شد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حضور 80 ورزشکار در این دوره از بازی‌ها قطعی شده است در مورد پیش‌بینی‌های ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی از تعداد مدال‌های کسب شده در این دوره از بازی‌ها توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه کاروان ایران در قالب 6 رشته تکواندو، ووشو، کاراته، والیبال و تیر و کمان (کامپوند و ریکرو) در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت خواهد کرد، یادآور شد: کیفیت و به نوعی مدال‌آوری ملاک و شرط اصلی برای انتخاب رشته‌ها و ورزشکاران اعزامی به اندونزی بود. بر این اساس با رشته‌هایی در این دوره از بازی‎ها شرکت می‎کنیم که همگی شانس مدال دارند.

معاون کاروان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ادامه داد: ورزشکاران کاروان ایران در رشته‌های تکواندو، ووشو و کاراته شانس مسلم برای کسب مدال طلا هستند. در والیبال هم که یک رشته تیمی است پیش‌بینی ما این است که تیم اعزامی ایران می‌تواند تا فینال پیش رفته و در این مرحله هم برنده بازی شود. طبق پیش‌بینی‌ها در رشته تیر و کمان هم، ورزشکاران کامپوند شانس بالایی برای مدال طلا دارند اما در بخش ریکرو بیشتر روی مدال نقره یا برنز حساب باز کرده‌ایم.

دبیر ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی و المپیک تاکید کرد: در واقع طبق آنچه پیش‌بینی شده است در هر 6 رشته اعزامی به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی می‌توانیم به مدال طلا دست یابیم. در مجموع کاروان ایران می‌تواند 35 تا 40 مدال در این دوره از بازی ها به دست بیاورد. این پیش‌بینی است که از عمکلرد ورزشکاران اعزامی به اندونزی شده است.

"با در نظر گرفتن کسب این مجموع مدال، جایگاه نهایی کاروان ایران در چه رده‌ای خواهد بود"؟، رحیمی در پاسخ به این پرسش مهر با یادآوری اینکه در دوره پیشین بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی کاروان ایران به عنوان چهارم دست یافت، گفت: قطعا به دنبال صعود در این دوره هستیم. به هر حال عربستان در دوره پیشین بازی‌های کشورهای اسلامی میزبان بود و موفق به کسب رتبه نخست شد اما بعید می‎‌دانم این دوره بتواند چنین جایگاهی را به راحتی از آن خود کند. در هر صورت می‌خواهیم جایگاه چهارمی خود را تثبیت کنیم اما در عین حال به فکر صعود هم هستیم.

دبیر ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی و المپیک در مورد کارهایی که در سفر امشب به اندونزی باید به آنها رسیدگی کند، اظهارداشت: در وهله باید کار ثبت‌نام 80 ورزشکار اعزامی انجام شود. این کار ساعت 10 صبح روز سه شنبه انجام می‎شود. ضمن اینکه به مقدمات اسکان ورزشکاران هم باید رسیدگی شود. با توجه به برخی محدودیت‌ها از میان رشته‎های اعزامی ایران ورزشکاران والیبال و ووشو در هتل اسکان خواهند داشت و سایر ورزشکاران در دیگر رشته در دهکده بازی‌ها مستقر می‌شوند.

رحیمی خاطرنشان کرد که ورزشکاران کاروان ایران در قالب سه گروه راهی اندونزی، محل برگزاری بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی خواهند شد. اولین گروه کاروان ایران هم روز پنجشنبه تهران را ترک می‌کند.

به گزارش مهر، سومین دوره بازی‌های همبستگی 31 شهریورماه تا 9 مهرماه در پالم بانگ اندونزی برگزار می‌شود. این دوره از بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در 13 رشته والیبال، ووشو، کاراته، تکواندو، دوومیدانی، شنا، تیروکمان، فوتبال، والیبال ساحلی، وزنه برداری، بدمینتون، بسکتبال و تنیس برگزار خواهد شد.