جزئیات حضور متمركز گروه مخابرات ايران در نمايشگاه تلكام

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود زارعيان با تشريح سابقه 60 ساله برگزاري نمايشگاه در ايران كه تا 15 سال پيش اغلب جنبه عمومي و بين المللي داشت گفت: تا 15 سال پيش شايد بزرگترين نمايشگاه عمومي در كشور به عنوان نمايشگاه تهران برگزار مي شد كه اثرگذاري آن كم بود به همين دليل تصميم به برگزاري نمايشگاه تخصصي با هدف جذب مخاطب در كشور گرفته شد كه به نظر مي رسد اجراي اين تصميم موفقيت آميز بوده است.

وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه صنايع مخابراتي و اطلاع رساني كه تحت عنوان "تلكام" حدود 14 سال است كه در ايران با حضور توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات اين صنف برپا مي‌شود ادامه داد: در ابتدا شركت مخابرات ايران تنها شركت ارائه دهنده خدمات مخابراتي بود و اين نمايشگاه پايگاهي براي رايزني مخابرات با مديران شركتهاي فعال در اين بخش محسوب مي شد اما بعد از ايجاد فضاي رقابتي در حوزه مخابرات و ورود ايرانسل در سال 84 به حوزه تلفن همراه و نيز شروع حضور اين اپراتور از سال 86 در نمايشگاه تلكام و همچنين ساير اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات مخابرات و ارزش افزوده، رقابت در اين بخش سرعت گرفته و نمايشگاه تله كام به معناي واقعي شكل تخصصي و رقابتي به خود گرفت.

زارعيان با بيان اينكه شركت مخابرات ايران بعد از مواجهه با چنين فضايي تصميم به حضور كاملا برنامه ريزي شده و متمركز در نمايشگاه تله كام گرفت افزود: امسال چهارمين سالي است كه گروه شركتهاي مخابرات ايران با هدف تقويت برند مخابرات ايران، برقراري ارتباط مستقيم با مشتريان، معرفي خدمات جديد و در نهايت كاهش هزينه هاي حضور در نمايشگاه به صورت متمركز در تلكام حاضر مي‌شود.

معاون ارتباطات شركت مخابرات ايران گفت: گروه شركتهاي مخابرات ايران در سالنهاي 6 و 7 نمايشگاه ايران تلكام 2013 در فضاي مفيد 4 هزار متري و فضاي بيروني 700 متري متمركز خواهد شد و در اين فضا علاوه بر شركت مخابرات ايران، شركت مخابرات استان تهران، ارتباطات سيار ايران، ارتباطات ثابت، مبين نت، مبين وان، رهپويان، تله پرومو، تاليا، كابل شهيد قندي، جيرينگ، خدمات اول TCT و جمعي از شركتهاي همكار مخابرات حضور خواهند داشت.

وي تصريح كرد: در دوسال گذشته شركتهاي مخابرات استاني به عنوان نمايندگان ارائه كننده خدمات ثابت در تلكام حضور داشتند اما با تشكيل شركت خدمات ارتباطات ثابت با برند آشناي اول، امسال اين شركت به عنوان ارائه كننده خدمات تلفن ثابت در تلكام حضور مي يابد.

زارعيان با بيان اينكه در تلكام امسال علاوه بر مباحث اطلاع رساني، كارگاههاي متعدد آموزشي نيز برگزار مي‌شود خاطرنشان كرد: رونمايي از چندين پروژه و سرويس جديد و نيز ايجاد نمونه فروشگاههاي همراه اول و آشناي اول نيز از ديگر برنامه هاي مخابرات در 4 روز برگزاري اين نمايشگاه است؛ در همين حال سالني براي برنامه هاي تفريحي و سرگرمي در اين بخش پيش بيني شده است.

وي با بيان اينكه گروه مخابرات ايران امسال با شعار "با ما يك ارتباط واقعي" در ايران تلكام حضور دارد تصريح كرد: سعي براين است كه تمامي استانداردهاي حضور در نمايشگاه رعايت شود و مخاطبان در يك فضاي مناسب از اين نمايشگاه بازديد كنند؛ ضمن آنكه سال گذشته نيز اطلاع رساني به مردم، ارتباط رو در رو با مشتركان و امضاي چندين تفاهمنامه و قرارداد خدمات ارزش افزوده از جمله خروجي هاي مثبت حضور گروه شركتهاي مخابرات ايران در تلكام بود.

به گزارش مهر، چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابراتي و اطلاع رساني - ايران تلكام 2013 - چهارم تا هفتم مهرماه جاري در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.

