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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

رضایی در جمع خبرنگاران؛

بسته شدن قرارگاه اشرف پایانی بر تصرف غیرقانونی بخشی از خاک عراق بود

بسته شدن قرارگاه اشرف پایانی بر تصرف غیرقانونی بخشی از خاک عراق بود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بسته شدن قرارگاه اشرف گفت: بسته شدن قرارگاه اشرف پایانی بر تصرف غیرقانونی بخشی از خاک عراق بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی که امروز یکشنبه در مسجد امام صادق(ع) میدان فلسطین برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره منافقین و بسته شدن قرارگاه اشرف گفت: منافقین به طور غیرقانونی بخشی از خاک عراق را تصرف کرده بودند که بایستی خارج می شدند و حضور آنها در عراق به علت حمایت آمریکا بود که در نهایت سرنوشتشان به این شکل رقم خورد.

رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به خلع سلاح شیمیایی سوریه مساله حمله نظامی به سوریه منتفی است، گفت: معمولا یکی از روش های کشور آمریکا به این صورت است که ابتدا سلاح های آن کشور را می گیرد و بعد به آن کشور حمله می کند، اما امیدواریم که اوباما مسیر بوش را ادامه ندهد، ولی هنوز هم معلوم نیست که به سوریه حمله نکند.

کد مطلب 2136198

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