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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۴۲

رزمگیر مطرح کرد:

فعالیت های قرآنی نخستین اولویت کار فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا است

فعالیت های قرآنی نخستین اولویت کار فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا است

صومعه سرا – خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا توسعه فعالیت های قرآنی را نخستین اولویت کار این اداره عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود رزمگیر ظهر یکشنبه در مراسم محفل انس با قرآن صومعه سرا افزود: تلاوت قرآن از افضل عبادات است چرا که این تلاوت الهام بخش اندیشه در قرآن و اندیشه و تفکر، سرچشمه اعمال صالح است.

وی اظهارداشت: تلاوت قرآن باید وسیله ای برای تفکر و تدبر در معنی و محتوای این کتاب آسمانی باشد، تفکر و اندیشه نیز باید مقدمه عمل به قرآن شود.

رئیس اداره فرهنگ و  ارشاد اسلامی صومعه سرا یادآورشد: قرآن كريم در برگيرنده هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت بوده و در تمام مراحل زندگي رهبر و راهنماي انسان به سوي كمال است.

مسئول موسسه قرآنی پویش نور صومعه سرا نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته کرامت گفت: عمل به قرآن مایه سعادت بشریت است.

فاطمه نظیفی به توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه اشاره کرد  و افزود:  قرآن حاوی برنامه ‌ای کامل و جامع برای زندگی انسان‌ هاست.

وی در ادامه با بیان اینکه رمز و راز سعادت انسان حرکت به سمت قرآن و عمل به آموزه‌های این کتاب مقدس است، اظهارداشت: با بهره‌گیری درست و مفاهیم از آیات قرآنی می‌ توان به سرمنزل مقصود رسید.
 

کد مطلب 2136201

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