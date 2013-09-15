فعالیت های قرآنی نخستین اولویت کار فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود رزمگیر ظهر یکشنبه در مراسم محفل انس با قرآن صومعه سرا افزود: تلاوت قرآن از افضل عبادات است چرا که این تلاوت الهام بخش اندیشه در قرآن و اندیشه و تفکر، سرچشمه اعمال صالح است.
وی اظهارداشت: تلاوت قرآن باید وسیله ای برای تفکر و تدبر در معنی و محتوای این کتاب آسمانی باشد، تفکر و اندیشه نیز باید مقدمه عمل به قرآن شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا یادآورشد: قرآن كريم در برگيرنده هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت بوده و در تمام مراحل زندگي رهبر و راهنماي انسان به سوي كمال است.
مسئول موسسه قرآنی پویش نور صومعه سرا نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته کرامت گفت: عمل به قرآن مایه سعادت بشریت است.
فاطمه نظیفی به توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه اشاره کرد و افزود: قرآن حاوی برنامه ای کامل و جامع برای زندگی انسان هاست.
وی در ادامه با بیان اینکه رمز و راز سعادت انسان حرکت به سمت قرآن و عمل به آموزههای این کتاب مقدس است، اظهارداشت: با بهرهگیری درست و مفاهیم از آیات قرآنی می توان به سرمنزل مقصود رسید.
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