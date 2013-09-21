خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: علیرام نورایی این روزها در انتظار نمایش سریال "ماتادور" و فیلم سینمایی "استرداد" است. این بازیگر سینما و تلویزیون معتقد است برای جذب مخاطبان به تلویزیون باید آثار پر از هیجان و جوان‌پسند تولید کرد. او بر این باور است که سریال "ماتادور" که در انتظار پخش از شبکه اول سیما است، جزو آثاری خواهد بود که می‌تواند مخاطبان را از ماهواره‌ها دور کرده و دوباره به تلویزیون ایران نزدیک کند.

او جزو معدود بازیگران سینما و تلویزیون ایران است که معمولا بازی در نقش‌های متفاوت و اکشن را قبول می‌کند چرا که از نظر او سینمای اکشن جذابیت های بسیاری دارد و سبب می شود بازیگر نقش متفاوتی را ایفا کند. به گفته نورایی فیلم و سریال های اکشن در همه جای دنیا در جذب مخاطب موفق بوده و من به عنوان یک بازیگر همیشه دوست داشته ام در فیلم های اکشن بازی کنم.

درباره فعالیت‌های این بازیگر جوان با او گپی زده‌ایم که می‌خوانید:

*آقای نورایی این روزها مشغول چه کاری هستید؟

- این روزها هرچند کمتر فعالیت هنری انجام می دهم، اما بیشتر منتظر هستم تا با پخش سریال "ماتادور" به کارگردانی فرهاد نجفی از تلویزیون و اکران فیلم سینمایی "استرداد" به کارگردانی علی غفاری در سینماها بازخورد مخاطبان را گرفته و انتخاب های بهتری داشته باشم.

البته پیشنهادهایی نیز برای بازی در یک فیلم سینمایی و دو سریال داشته ام، اما هنوز برای حضور در این فیلم‌ها قرارداد نبسته ام. البته فکر می کنم تصمیم‌گیری نهایی برای حضور در هرکدام از این پروژه ها به 6 ماه دوم سال موکول شود.

*به نظر می آید طی یک یا دو سال گذشته کم‌کار شده‌اید. پیشنهادها کم بوده یا شما کمتر انتخاب کرده‌اید؟

- خیلی هم بیکار نبودم. بازی در سریال "ماتادور" به دلیل صحنه های تعقیب و گریز زمان زیادی را از من گرفت. نزدیک به 8 ماه برای این سریال زمان صرف کردم، البته فیلمبرداری این سریال 8 ماه طول نکشید، اما از زمانی که فرهاد نجفی کارگردان این سریال پیشنهاد بازی در "ماتادور" را به من داد تا زمانی که فیلمبرداری آغاز شود، نزدیک به 2 تا 3 ماه مراحل پیش تولید سریال طول کشید و در این مدت هیچ کاری را قبول نکردم تا برای حضور در این سریال آماده باشم.

در کنار آن در فیلم سینمایی "استرداد" نیز نقشی را داشتم که حضور در این پروژه تاریخی و قرارگرفتن در کنار هنرمندان درجه یک سینمای ایران برای من افتخار بود. بعد از پایان این دو کار، در سریال اینترنتی "نفوذ" به کارگردانی آرش تیمورنژاد نیز حضور داشتم که می توان آن را گامی محکم در پیشرفت سریال های اینترنتی دانست.

*تجربه حضور در "استرداد" چگونه بود؟

- در "استرداد" نقش یک افسر نظامی را بازی کردم که نقش مکمل حمید فرخ نژاد است. در این فیلم در چند سکانس بیشتر حضور ندارم، اما بازی در این فیلم سینمایی تاریخی برای من قابل توجه بود. هرچند نقش کمی در "استرداد" بازی کردم اما می توان گفت بازی در همین نقش کوچک نیز برای من سخت بود، چرا که با تغییر پی در پی لوکیشن مواجه بودیم و همین مسئله کار را کمی سخت می کرد. در رابطه با خود فیلم باید بگویم اگر جنبه تاریخی و سیاسی آن را کنار بگذاریم، نماهای اکشن زیادی داشت که خیلی خوب از آب درآمده است.

*حضور در یک سریال پلیسی- اکشن مانند "ماتادور" بی شک جذابیت‌های بسیاری برای شما داشته است.

- سریال تلویزیونی "ماتادور" جدیدترین کاری است که در آن حضور دارم و به زودی از تلویزیون پخش خواهد شد. این سریال را می توانم جزو بهترین و جذاب ترین سریال های تلویزیونی با موضوع پلیسی بدانم. با توجه به اینکه اکثر افراد جامعه امروز ایران جوان هستند، ساخت سریال های اکشن و تعقیب و گریز می تواند در جذب مخاطب برای تلویزیون موفق باشد و "ماتادور" بهترین گزینه برای آشتی دادن مردم با تلویزیون و فاصله گرفتن آنها از ماهواره است.

خوشبختانه تلویزیون مخاطبان شریفی دارد که تنها نیازمند آثاری جذاب و در خور سلیقه شان هستند. درست است که برای آشنایی با گذشته و حتی مشکلات سیاسی و اقتصادی امروز کشور نیازمند ساخت سریال های تاریخی، سیاسی و یا اجتماعی هستیم اما در کنار آن باید به ساخت سریال های اکشن نیز توجه کنیم. تجربه ساخت سریال های پلیسی در تلویزیون نشان می دهد که مردم برای دیدن این سریال ها وقت صرف می کنند و ترجیح می دهند که در طول زمان پخش این سریال ها از ماهواره فاصله گرفته و از تولیدات داخلی استفاده کنند.

*بهترین خاطره شما از حضور در "ماتادور" چیست؟

- "ماتادور" پر از هیجان است و ما به عنوان بازیگران این سریال از تک تک پلان های آن لذت بردیم. حضور در سریالی که اکثر عوامل آن جوان هستند به خودی خود جذاب است، اما بازی در کنار هنرمندانی چون پوریا پورسرخ، پولاد کیمیایی، سام درخشانی و ... نیز بسیار خوب بود به همین دلیل تمامی سختی هایی که در این سریال برای ما وجود داشت نیز لذت‌بخش بود. در این فیلم نقش "ماتادور" را بازی می کنم و همین مسئله سبب شد تا کار را برای خودم بدانم.

من علاقه بسیاری به بازی در فیلم های اکشن دارم و فرهاد نجفی کارگردان این سریال نیز در اولین فیلم سینمایی خود با نام "حرکت اول" که در شبکه نمایش خانگی پخش شد، نشان داد که علاقه بسیاری به ساخت فیلم های اکشن دارد، البته در ابتدا قرار بود من نیز در این فیلم سینمایی بازی کنم اما بنا به دلایلی بازی من در این فیلم منتفی شد. ولی خوشبختانه در این سریال با فرهاد نجفی همکاری می کنم.

*به غیر از بازیگری چه فعالیت های دیگری می کنید؟

- بازیگری تنها دغدغه این روزهای من است و فعالیت دیگری غیر از بازی توجه نمی کنم.

* یکی از مسایلی که درباره شما مطرح است این است که بعد از بازی در "قلاده های طلا" به حاشیه کشیده شدید.

- بعد از بازی در فیلم سینمایی "قلاده های طلا" ابوالقاسم طالبی بدون آن که بخواهم من را به حاشیه کشاندند. این در حالی است که همیشه سعی کرده‌ام از حاشیه فاصله بگیرم، اما بعد از بازی در این فیلم برخی از دوستان رفتارهایی کردند که من به طور ناخودآگاه به حاشیه کشیده شدم.

هرچند در برابر رفتار این دوستان تلاش کردم که سکوت کنم، اما به جایی رسیدم که ترجیح دادم با مصاحبه پاسخ این دوستان را بدهم. هرچند بازی در "قلاده های طلا" سبب شد سال سختی را پشت سر بگذارم اما هیچ وقت از بازی در این فیلم پشیمان نیستم.

گفتگو از نیوشا روزبان