خدام حرم رضوی به شهرستان دامغان وارد شدند/ فرصتی برای تقویت مودت با ائمه معصومین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، خدام حرم رضوی پیش از ظهر دوشنبه در بدو ورود به شهرستان دامغان در گلزار شهدای این شهر حضور یافته و نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

دبیر ستاد دهه کرامت استان سمنان در این آیین که همراه با مولودی خوانی از سوی یکی از خدام حرم رضوی همراه بود ضمن تقدیر و تشکر از استقبال گرم مردم شریف و مومن دامغان از کاروان زیر سایه خورشید اظهار داشت: امروز کشور و ملت ما به برکت ائمه اطهار (س) دارای منزلت ویژه ای هستند و خداوند متعال را از این نعمت شاکرند.

دهه کرامت فرصتی مغتنم برای تقویت مودت و دوستی با ائمه معصوم (ع)

حجت الاسلام حسنعلی عربی افزود: دهه کرامت فرصتی مغتنم است تا ارادتمندان و دوستداران اهل بیت پاک رسول الله(ص) بتوانند به اهداف ایشان توجه ویژه کنند و آن را در زندگی خود جاری سازند و از این طریق مودت و دوستی خود را به ائمه معصومین افزایش دهند.

وی به عبور سالانه 15 میلیون زائر آقا امام هشتم(ع) از استان سمنان به مشهد مقدس اشاره و اظهار داشت: این یک افتخار بس بزرگی است که مردم شریف و ولایت مدار استان ما از آن بهرمند هستند و به آن می بالند.

دبیر ستاد دهه کرامت استان سمنان گفت: امیدواریم بتوانیم با استقبال و مهمان نوازی خوب از خدام حرم رضوی در طول مدت حضورشان در این استان همراه با علاقه و وفاداری به امام رضا (ع) این خدام با خاطره خوش این استان را ترک کنند.

حضور خدام حرم رضوی در آستان امامزادگان جعفر و محمد (ع) دامغان

خدام حرم رضوی سپس با حضور در آستان امامزادگان جعفر ومحمد (ع) دامغان نسبت به این آستان مقدس ادای احترام و در آئین غبار روبی ضریح این امامزادگان شرکت کردند. مولودی خوانی و پخش گل و شیرینی از دیگر برنامه های این آیین معنوی بود.

آخرین برنامه حضور خدام امام رضا(ع) در شهرستان دامغان شرکت در اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد جامع دامغان بود.

در آیین استقبال از خدام حرم رضوی به شهرستان دامغان و دیگر برنامه‌های جنبی امام جمعه، هیئات مذهبی، روحانیت، مسئولان شهرستان دامغان و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.