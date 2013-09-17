به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه‌های نیمه دوم سال شبکه آموزش با حضور محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه، اسرافیل عملداری قائم مقام شبکه، منصور ضابطیان تهیه کننده "رادیو هفت"، سارا روستاپور تهیه کننده و مجری "گل‌آموز"، امیر قمیشی تهیه کننده "قند پهلو" و پورحسن مدیر روابط عمومی شبکه آموزش امروز سه شنبه 26 شهریور در ساختمان این شبکه برگزار شد.

چالش موسیقی در "دستان" و "مشاعره" متفاوت

قاسمی در این نشست با بیان اینکه هر کاری روی آنتن انجام می‌دهیم بازخورد آن را می‌بینیم، اظهار کرد: این موضوع باعث خوشحالی است و دغدغه ما را بیشتر می‌کند. برای مثال "قند پهلو" در رمضان با استقبال روبرو شد، به همین دلیل سری جدید آن را برای مناسبت‌ها با آیتم‌های جدید تولید می‌کنیم. همچنین سری جدید "برخط" روی آنتن می‌رود که درباره‌اش با تهیه کننده صحبت کرده‌ام، از وضعیت فعلی آن راضی نبودم در این گفتگو به فرم‌های تازه‌ای رسیده‌ایم که امیدوارم آنچه که طراحی کرده‌ایم روی آنتن هم خوب از آب در بیاید.

وی افزود: همچنین "دستان" در سری جدید خود عرصه موسیقی را به چالش می کشد و مشاعره متفاوتی نیز در پاییز یا زمستان خواهیم داشت البته جزئیات آن هنوز قطعی نشده است در صددیم "صبحی دیگر" را یکروز در هفته به شهرستان ها ببریم.

آموزش بازیگری بهرام شاه‌محمدلو

علمداری مدیر طرح و برنامه نیز از تازه ترین برنامه های شبکه برای نیمسال دوم نام برد و گفت: آموزش بازیگری توسط بهرام شاه محمدلو را در شبکه خواهیم داشت و اگر سازمان تصویب کند و دو ساعت به ساعات پخش شبکه آموزش اضافه شود آثار دیگری نیز خواهیم داشت از جمله "بهترین دوران زندگی"، برنامه صبحگاهی ویژه سالمندان است و سعید بشیری نیز قرار است برنامه ای ویژه آموزش هنر در شبکه ما داشته باشد. با همکاری موسسه بین المللی ژاپنی درباره زلزله برنامه تولید خواهیم کرد و با همکاری نیروی انتظامی نیز برنامه نمایشی درباره جرایم خواهیم داشت.

وی درباره ویژه برنامه اول مهر این شبکه توضیح داد: 8 صبح تا 4 بعد از ظهر 31 شهریور با حضور در یک مدرسه برنامه ای را به صورت زنده روی آنتن می فرستیم و یکم مهر نیز در همین تایم زمانی ویژه برنامه بازگشایی مدارس را خواهیم داشت.

تغییرات "رادیو هفت" همیشگی‌ و شوک‌ها مناسبتی است

در ادامه ضابطیان با تاکید بر اینکه "رادیو هفت"‌ چه در مناسبت ها و چه در زمان های دیگر همواره دچار تغییر می شود، تصریح کرد: برنامه ما همواره به صورت هفتگی دچار تغییر می شود و در اعیاد، مناسبت ها و سالگرد برنامه شوک هایی به آن وارد می شود که تغییرات را بیشتر نشان می دهد، برای فصل پاییز نیز آیتم های جدیدی به برنامه اضافه خواهد شد و برخی از آیتم ها نیز حذف می شود.

وی افزود: امشب ویژه برنامه میلاد امام رضا(ع) و فردا ویژه روز فرهنگ و ادب فارسی را داریم، شنبه شب نیز با آغاز هفته دفاع مقدس برنامه های ویژه ای خواهیم داشت که در طول هفته ادامه پیدا می کند. از آنجایی که روز اول مهر از صبح تا عصر شبکه های مختلف به مساله بازگشایی مدارس می پردازد مخاطب از این موضوع اشباع می شود بنابراین ما در ساعت های پیش از آغاز مهر به استقبال پاییز می رویم و از 10 شب 31 شهریور تا یک بامداد اول مهر با مردم خواهیم بود. قطعا مخاطبان ما از بعد از ظهر استراحت می کنند تا بتوانند تا ساعت یک ما را تماشا کنند.

مدام طرح می‌آوردم و طرح‌هایم رد می‌شد

در ادامه روستاپور به فرصت برابری اشاره کرد که در شبکه آموزش بین همه تهیه کنندگان وجود دارد و حس خوبی ایجاد می کند.

وی یادآور شد: فاصله زیادی بین برنامه ساز و مدیر در شبکه آموزش وجود ندارد و در اتاق مدیران برای ما برنامه سازان باز است. "گل آموز" پنج سال از شبکه آموزش پخش می‌شد اما دکتر قاسمی از چند ماه قبل به من گفت با یک طرح جدید و متمایز باید سری جدید را روی آنتن بفرستیم و من مدام طرح می آوردم و مدام طرح هایم رد می شد به این ترتیب برنامه سه ماه روی آنتن نرفت، اما بازگشت متفاوتی داشت.

از خاله و عموها جدا شویم

روستاپور با تاکید بر اینکه باید از برنامه سازی دهه 80 جدا شویم، تصریح کرد: دهه 80 مختص خاله و عموها بود و با عموپورنگ آغاز شد پیش از آن زمان آقا و خانم مجری بود فکر خوبی که برای سری جدید داشتیم این بود که از بچه ها استفاده کنیم گرچه دشواری فراوانی داشت ما به 20 موسسه بازیگری رفتیم و از میان بیش از 100 کودک، 25 نفر آنها را انتخاب کردیم که اکنون به تعدادشان اضافه می شود بچه هایی که پخش زنده را دست آنها می دهیم.

وی ادامه داد: ابتدا در کنار بچه ها بودیم اما حالا دو روز در هفته خودشان برنامه را کامل اجرا می کنند و در روزهای دیگر نیز به یک یا دو پلاتو در کنار آنها هستیم. خوشبختانه از این طرح استقبال شده و بچه ها از خانه پیامک می دهند که می خواهند به برنامه ما بیایند. ما در برنامه شعرهایی درباره دوستی و محبت و آموزش آنها را برای خواندن به کودکان می دهیم و آنها درباره توپ سفید یا آهو شعر نمی خوانند.

اسپانسر گرفتیم اما نه از آرد سمولینا

این مجری کودک خاطرنشان کرد:‌ زمانی که سازمان دچار مشکل مالی شد، ما هم اسپانسر گرفتیم اما او در راستای برنامه حل شد. من به برنامه‌های کودک که اسپانسر در آنها توی ذوق می‌زند انتقاد دارم، خدارا شکر ما در برنامه‌مان حامی مالی فرهنگی داریم یا پلیس پیشگیری نیروی انتظامی حامی ما است و در قالب کلیپ مضامین خوبی را به بچه‌ها منتقل می‌کنیم.

روستاپور افزود: خوشبختانه اینطور نیست که مدام تأکید کنیم بچه‌ها باید فلان ماکارونی را بخورند چون آرد سمولینا دارد!

تهیه‌کننده "گل آموز" به ویژه برنامه بازگشایی مدارس، پوشش جشن شکوفه‌ها و بررسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان در برنامه با آغاز مهر اشاره کرد و تصریح کرد: مهم نیست که دیده نمی‌شویم، که در همه جشنواره‌ها از "گل آموز" تقدیر می‌کنند و جایزه را به کس دیگری می‌دهند. دیده بشویم یا نشویم به کارمان ادامه می‌دهیم. امیدواریم یک بار هم جایزه نصیب ما شود.

قاسمی در تکمیل حرف‌های روستاپور، تأکید کرد: این تهیه‌کننده ریسک کرده و تعدادی کودک که معلوم نیست هر ثانیه ممکن است روی آنتن چه از آنها سر بزند را به برنامه‌اش آورده است. "گل آموز" جای تقدیر دارد.

از "پیگرد شاعرانه" تا "قندواره لبخند فجر" در سری جدید "قند پهلو"

در ادامه قمیشی از حضور حسین محب‌اهری و کدخدایی معلم و مبصر پنج ساله برنامه قدیمی تلویزیون به همراه عوامل "گل آموز" و "صبحی دیگر" در یک مدرسه برای ویژه برنامه بازگشایی مدارس اشاره کرد و درباره "قند پهلو" گفت: نظر به دستور مساعد مدیر شبکه، سری جدید برنامه در دهه ولایت یعنی حدفاصل اعیاد قربان تا غدیر در 12 قسمت روی آنتن می‌رود و در آن شاهد تغییر دکور، ساختار و داوران خواهیم بود. البته شهرام شکیبا همچنان در برنامه حضور دارد.

وی افزود: قرار است برنامه بصری‌تر شود. "پیگرد شاعرانه"، "نور، صدا، دوربین، لبخند" و "قندواره لبخند فجر" از جمله بخش‌های تازه "قند پهلو" با سردبیری و اجرای رضا رفیع است. گروه پیرمردهای بالای 70 سال، بانوان طنزپرداز و دانشگاه طنزپرداز نیز در برنامه حضور خواهند داشت و به مصاف یکدیگر می‌روند.

در پایان این نشست ضابطیان در خصوص استفاده از موسیقی در این برنامه توضیح داد: اغلب استفاده از قطعات موسیقی مختلف بدون مسئله است اما شبکه‌ها و تهیه‌کنندگان خودشان وارد این حوزه و خطراتش نمی‌شوند. در حالی که می‌توان دنبال مجوز برای پخش آثار موسیقی رفت اما یا ساختار برنامه‌های دیگر به این موضوع ربط ندارد یا سازندگانشان آشنایی با حوزه موسیقی ندارند. قطعا اگر موسیقی درست و در جای خود باشد، مسئله ساز نمی‌شود و خط قرمزها را خود تهیه‌کنندگان ایجاد می‌کنند.

حاشیه‌ها:

*علمداری در بخشی از این نشست درباره دو برنامه شبکه آموزش اینطور اظهار نظر کرد: درباره "صبحی دیگر" و "رادیو هفت" تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که چیزی نمی‌توانم بگویم! به ویژه "رادیو هفت" همواره غافلگیری‌های دارد که قابل توجه است.

*ضابطیان نیز در واکنش به صحبت روستاپور در خصوص حذف خاله و عمو از برنامه‌های کودک گفت: در واقع شما خاله زدایی کرده‌اید‍!

*قاسمی مدیر شبکه مدام تأکید داشت که خبرنگاران جز سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را هم مطرح کنند و خود نیز جای ساختار مسابقه را در میان برنامه‌های شبکه تحت مدیریتش خالی دانست.