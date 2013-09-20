انقلاب فرهنگی چین به روایت ژانگ ییمو/ گونگ در راه "بازگشت"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ژانگ ییمو کارگردان مشهور چینی وگونگ لی ستاره سینمای چین تولید یک اثر سینمایی درام با نام "بازگشت" را آغاز کردند.

بااینکه این دو هنرمند سال ها رابطه کاری خوبی با هم داشته و در بیش از دوازده فیلم از جمله "ذرت قرمز"، "داستان کیو جو" و "فانوس سرخ را بالا ببرید" با هم همکاری داشته اند، اما از سال 2006 و پس از فیلم سینمایی "نفرین گل طلایی" هیچ تجربه مشترکی با یکدیگر نداشته اند.

"بازگشت" به موضوعات مختلفی چون دوره بحث برانگیز انقلاب فرهنگی در تاریخ چین می‌پردازد. این اثر اقتباسی است از رمان "لو یانشی جنایتکار" نوشته یان گلینک.

ژانگ ییمو پیش از این "گل های جنگ" با بازی کریستین بیل را نیز با اقتباس از اثر دیگری از این نویسنده به فیلم تبدیل کرده بود. نوشتن فیلمنامه "بازگشت" بر عهده ژو جینگشی است که فیلمنامه "هزاران مایل راندن به تنهایی" را نیز برای ژانگ ییمو نوشته بود.

داستان درباره روشنفکری است که به ازدواج اجباری تن داده، به امریکا گریخته و در بازگشت خود به چین به اردوگاه کار اجباری فرستاده می شود. فیلمبرداری این فیلم در پکن و با نقش آفرینی بازیگر قدیمی، چن دائومینگ که پیش از این دو نقش اصلی مرد را در فیلم های ژانگ بر عهده داشته، آغاز شده است.

البته ژانگ ییمو این روزها برنامه شلوغی دارد. او هم اکنون اولین اپرای خود در پکن را کارگردانی می کند. او چند پروژه سینمایی دیگر نیز در دست بررسی دارد که یکی از آنها درباره یانگ یوهوان است که 1400 سال پیش جرقه جنگ ملی را در چین زد.

منابع خبری همچنین اعلام کرده اند ژانگ ییمو هنوز در حال بررسی اقتباسی از فیلم موزیکال هالیوودی "گوژپشت نوتردام" است.

و اما گونگ لی به ندرت در سینمای چین ظاهر می شود، بویژه از چند سال پیش که اقامت در سنگاپور را برگزید. آخرین حضور او به بازسازی فیلم چینی "زن ها چه چیز می خواهند" برمی گردد.

پوستر فیلم "بازگشت" فرد تنهایی را نشان می دهد که در منظره ای پوشیده از برف در حال قدم زدن است.



