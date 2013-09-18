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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۲۷

علی کریمی برای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت کرد

علی کریمی برای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت کرد

بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی در پیامی برای تیم فوتبال استقلال در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی که به علت مصدومیت چند هفته ای دور از میادین خواهد بود امروز چهارشنبه در کد هواداری خود (2010208) با اشاره به دیدار تیم فوتبال استقلال در لیگ قهرمانان آسیا نوشت:

«با عرض سلام و روز به خیر
 آرزومند موفقیت استقلال در بازی امروز و صعود نماینده کشورمان به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا هستم.
دوستدار شما علی کریمی»

 تیم فوتبال استقلال ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز از ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه اختصاصی بوریرام به مصاف این تیم خواهد رفت. شاگردان امیر قلعه نویی دیدار رفت را با تنها گل خسرو حیدری در ورزشگاه آزادی به سود خود به پایان برده بودند.
 

کد مطلب 2138006

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