به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری چهار مسابقه به پایان می‌رسد که تیم استقلال در یکی از این بازی‌ها میهمان بوریرام یونایتد تایلند است که به تازگی "آندرس گارسیا" دستیار پیشین ژوزه مورینیو در تیم رئال مادرید را به عنوان سرمربی بالای سر خود می‌بیند.

استقلالی‌ها که به لطف پیروزی یک بر صفر در ورزشگاه آزادی از شرایط بهتری روحی - روانی و فنی نسبت به تیم بوریرام برخوردار هستند و به مرحله نیمه‌نهایی نزدیک‌تر هستند، در این بازی رقابت سختی را با تیم چند ملیتی بوریرام پیشی دارند. تیمی که نبض حرکتی آن توسط نفراتی همچون "اوسمار باربا" اسپانیایی، "خاویر پاتینو" که ملیتی فیلیپینی - اسپانیایی، "هیرانو" ژاپنی و "کارملو گونزالس" هافبک گلزن اسپانیایی اداره می‌شود و در بازی رفت هم این بازیکنان خطراتی را روی دروازه‌ آبی‌پوشان ایجاد کردند.

یوریرامی‌ها که روزهای خوبی را در لیگ برتر تایلند سپری می‌کنند، در آخرین بازی خود پیش از رویارویی با استقلال، مقابل تیم "بی یی سی تروساسانا" به پیروزی دو بر صفر دست یافتند. این نوزدهمین برد در لیگ تایلند و بیست و ششمین بازی بدون باخت بوریرام در این رقابتها بود که زمینه‌ساز تحکیم جایگاه آنها در صدر جدول رده‌بندی لیگ تایلند بود. این موضوع نشان دهنده آمادگی بالای فنی و روحی بازیکنان بوریرام و کار سخت استقلال در زمین این تیم است.

قطعا تیم "تندر جنگجو" در ورزشگاه اختصاصی "نیو ای موبیل" که 24 هزار نفر ظرفیت دارد، با هدف جبران شکست بازی رفت و بالابردن شانس صعود خود به میدان می‌آید اما استقلالی‌ها هم برای رسیدن به مرحله بعدی، به درخشش سیدمهدی رحمتی، عملکرد بهتر خط دفاع، تجربه مردان میانی و فرصت طلبی مهاجمانی از جمله فرهاد مجیدی، آرش برهانی و محمد قاضی دل بسته‌اند.

در روز غیبت سیاوش اکبرپور، اگر مصدومیت خسرو حیدری برطرف شده و هاشم بیگ‌زاده هم بتواند با آمادگی کامل آبی‌پوشان را در این بازی همراهی کند، امیر قلعه‌نویی با آرامش بیشتری تیمش را برای رسیدن به نتیجه دلخواه به میدان می‌فرستد، تیمی که برخلاف بوریرام در لیگ برتر ایران سه هفته است طعم پیروزی را نچشیده و برای پایان دادن به روزهای نزولی خود، نیاز به موفقیت در زمین حریف تایلندی دارد.

البته علاوه بر حریف تایلندی، استقلالی‌ها باید در این بازی با هوای شرجی و احتمالا باران شدید مخصوص این کشور آسیای شرقی هم بجنگد. قطعا بارش باران در کیفیت عملکرد دو تیم تاثیر گذاشته و مسابقه را از بازی روی زمین به بازی هوایی و ارسال‌های بلند تبدیل می‌کند.

اگر استقلالی‌ها بتوانند در این بازی موفق باشند و به مرحله نیمه‌نهایی برسند، پس از دو تیم سپاهان اصفهان و ذوب‌آهن اصفهان، به عنوان سومین تیم ایران به این مرحله از لیگ قهرمانان آسیا راه می‌یابند. این نتیجه‌ای که می‌تواند شادی هواداران فوتبالدوست ایرانی را بیش از گذشته کند.

نحوه صعود استقلال و بوریرام

استقلال ایران در گروه D مرحله مقدماتی که گروه مرگ لقب گرفته بود، به مصاف تیم‌های مطرح الهلال عربستان، العین امارات و الریان قطر رفت. شاگردان قلعه‌نویی مرحله گروهی را با تساوی 3 بر 3 در زمین الریان قطر آغاز کردند، مسابقه‌ای که تا دقیقه 86 از میزبان پیش بودند. در بازی دوم العین امارات را با نتیجه 2 بر صفر در ورزشگاه آزادی شکست دادند و در مسابقه سوم با پیروزی 2 بر یک در عربستان برابر الهلال که نتیجه‌ای بسیار ارزشمند برای آبی‌پوشان تهرانی بود به عنوان یکی از مدعیان این گروه خود را مطرح کردند.

شکست یک بر صفر خانگی برابر الهلال عربستان شروعی تلخ برای شاگردان قلعه‌نویی بود اما دو پیروزی 3 بر صفر برابر الریان قطر و یک بر صفر برابر الریان در امارات باعث شد استقلال با 13 امتیاز و به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله حذفی شود.

استقلال که تنها نماینده ایران در این مرحله از مسابقات بود، بر اساس تغییر قوانین در مرحله یک‌هشتم نهایی باید در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف الشباب امارات می‌رفت، مسابقه‌ای که طبق همین قوانین جدید در بازی برگشت میزبان آن بود. بازی رفت با نتیجه 4 بر 2 به سود آبی‌پوشان تهرانی به پایان رسید و بازی برگشت هم با تساوی بدون گل همراه شد تا استقلال به عنوان سومین تیم ایرانی، به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

اما بوریرام تایلند که با اختلاف 30 امتیاز نسبت به تیم موانگ تونگ در رده چهارم لیگ تایلند قرار گرفته بود، یازدهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا را با حضور در مرحله پلی‌آف آغاز کرد. تک بازی با بریسبان روآر استرالیا در وقت‌های قانونی و اضافه بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید اما پیروزی 3 بر صفر در ضربات پنالتی، مجوز حضور نماینده تایلند در گروه E مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا را صادر کرد.

تبدیل شکست به تساوی یک بر یک مقابل وگالتا سندای در ژاپن در نخستین بازی مرحله گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا، تساوی بدون گل برابر اف سی سئول، شکست 2 بر صفر مقابل جیانگ‌سو چین در مسابقه‌ای که دو بازیکن این تیم اخراج شد، نتایج بوریرام در دور رفت این رقابتها بود. این تیم تایلندی با پیروزی 2 بر صفر مقابل این تیم چینی دور برگشت مسابقات را آغاز کرد و در بازی پنجم پیروزی یک بر صفر برابر وگالتا سندای ژاپن را در دقیقه 90 با تساوی یک بر یک عوض کرد و در آخرین گام هم در زمین اف سی سئول شکست 2 بر یک را به تساوی 2 بر 2 تبدیل کرد تا با کسب همین یک امتیاز به مرحله بعد صعود کند.

بوریرام با 6 گل زده، 6 گل خورده، تفاضل گل صفر و 7 امتیاز بالاتر از جیانگ‌سو 7 امتیاز که تفاضل گل 5- داشت و وگالتا سندای ژاپن 6 امتیازی راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد تا یک شگفتی بزرگ را در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا رقم بزند.

در این مرحله بنیادکار ازبکستان حریف بوریرام شد و بازی رفت را با نتیجه 2 بر یک به میزبان تایلند واگذار کرد و در حالیکه همه انتظار داشتند بنیادکار در تاشکند مقابل بوریرام به پیروزی دست یافته و راهی مرحله بعد شود، آن مسابقه با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید تا در نهایت این نماینده تایلند باشد که به شگفتی‌هایش در لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهد.

برنامه کامل مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 27/06/92

* اف سی سئول کره‌جنوبی - الاهلی عربستان، ساعت 15، ورزشگاه جام جهانی سئول (نتیجه بازی رفت: یک بر یک)

* بوریرام یونایتد تایلند - استقلال ایران، ساعت 15:30، ورزشگاه ای موبیل (نتیجه بازی رفت: یک بر صفر به سود استقلال)

* لخویا قطر - گوانگژو اورگرانده چین، ساعت 19:45، ورزشگاه عبدالله بن خلیفه (نتیجه بازی رفت: 2 بر صفر به سود گوانگژو)

* الشباب عربستان - کاشیورا ریسول ژاپن، ساعت 21:45، ورزشگاه ملک فهد (نتیجه بازی رفت: یک بر یک)

در صورت صعود استقلال به نیمه‌نهایی، باید منتظر نتیجه دیدار الاهلی عربستان و سئول کره‌جنوبی بود که برنده این دیدار حریف تیم استقلال در راه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.