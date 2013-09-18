مقابله با متصرفین اراضی ملی و دولتی در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزابیگی صبح چهارشنبه در جلسهای با محوریت نقش نیروی انتظامی در جلوگیری از پدیده تصرف اراضی دولتی و ملی در شهرستان زرند ، گفت: هرچند در قانون عنوان مجرمانهای به نام زمین خواری قید نشده لکن جرم تصرف عدوانی و برخورد قاطع با عوامل خرید و فروش اراضی ملی را پیش بینی شده است.

وی موضوع زمین را به دلیل اینکه ماهیتا اقتصادی و دارای ارزش افزوده است، از موضوعات مهم و حائز اهمیت برشمرد و ابراز داشت: حرکت همه مجموعه های دست اندرکار در خصوص اراضی دولتی در زرند نسبتا مطلوب است.

این مسئول قضایی حراست از اراضی در حوزه شهر را از وظایف سازمان مسکن و شهرسازی ذکر کرد و افزود: نیروی انتظامی و شهرداری ها نیز موظفند در خصوص تصرف اراضی دولتی و برخورد جدی با دست اندازان به اراضی ملی دخالت مستقیم داشته باشند و این مهم را در زمره کارهای مهم خود قرار دهند.

دادستان زرند یادآور شد: رفع تصرف از 15 هزار متر مربع از اراضی ملی و 9 هزار مترمربع از اراضی دولتی را از اقدامات و فعالیتهای خوب دستگاه قضایی و ادارات ذیربط در سال گذشته دانست و بیان داشت: نیروی انتظامی مقابله با زمین خواران را جزء محوریترین کارهای خود قرار داده و با نهادهای حراست کننده از بیت المال همکاری و تعامل بیش از گذشته داشته باشد.

