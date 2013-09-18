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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

میرزا بیگی:

مقابله با متصرفین اراضی ملی و دولتی در اولویت باشد

مقابله با متصرفین اراضی ملی و دولتی در اولویت باشد

زرند - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: نیروی انتظامی باید مقابله با متصرفین اراضی ملی و دولتی را جزء محوری ترین کارهای خود قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزابیگی صبح چهارشنبه در جلسهای با محوریت نقش نیروی انتظامی در جلوگیری از پدیده تصرف اراضی دولتی و ملی در شهرستان زرند ، گفت: هرچند در قانون عنوان مجرمانهای به نام زمین خواری قید نشده لکن جرم تصرف عدوانی و برخورد قاطع با عوامل خرید و فروش اراضی ملی را پیش بینی شده است.

وی موضوع زمین را به دلیل اینکه ماهیتا اقتصادی و دارای ارزش افزوده است، از موضوعات مهم و حائز اهمیت برشمرد و ابراز داشت: حرکت همه مجموعه های دست اندرکار در خصوص اراضی دولتی در زرند نسبتا مطلوب است.

این مسئول قضایی حراست از اراضی در حوزه شهر را از وظایف سازمان مسکن و شهرسازی ذکر کرد و افزود: نیروی انتظامی و شهرداری ها نیز موظفند در خصوص تصرف اراضی دولتی و برخورد جدی با دست اندازان به اراضی ملی دخالت مستقیم داشته باشند و این مهم را در زمره کارهای مهم خود قرار دهند.

دادستان زرند یادآور شد: رفع تصرف از 15 هزار متر مربع از اراضی ملی و 9 هزار مترمربع از اراضی دولتی را از اقدامات و فعالیتهای خوب دستگاه قضایی و ادارات ذیربط در سال گذشته دانست و بیان داشت: نیروی انتظامی مقابله با زمین خواران را جزء محوریترین کارهای خود قرار داده و با نهادهای حراست کننده از بیت المال همکاری و تعامل بیش از گذشته داشته باشد.
 

کد مطلب 2138102

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