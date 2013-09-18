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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

سخنگوی وزارت خارجه چین:

ژاپن باید در راستای صلح و ثبات در منطقه گام بردارد

ژاپن باید در راستای صلح و ثبات در منطقه گام بردارد

سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار تلاش ژاپن برای برقراری صلح و ثبات در منطقه و پایان تنش های ارضی در دریای چین شرقی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هونگ لی" از ژاپن خواست تا از تاریخ عبرت گرفته و در راستای برقراری صلح و ثبات در منطقه گام بردارد.

وی تاکید کرد: مردم ژاپن باید درسهای تاریخ را فراموش نکرده و اقدامات ملموسی را برای جلب اعتماد جامعه بین الملل و کشورهای همسایه انجام داده و به حقوق کشورهای منطقه احترام بگذارند.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.

کد مطلب 2138116

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