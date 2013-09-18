اظهارات رهبری بیانگر حمایت ایشان ازتلاش های دیپلماتیک دولت جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز " در این خصوص نوشت: به نظر می رسد رهبری ایران با حمایت از نرمش قهرمانانه در حل تنش دیپلماتیک بین ایران و غرب، حمایت خود را از رئیس جمهور معتدل ایران را ابراز داشت.

این روزنامه در بخش دیگری نوشت : حسن روحانی با شعار حل مسئله هسته ای ایران روی کار آمده است.

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" نیز در این خصوص با اشاره به بیانات رهبر معظم نوشت: رهبری ایران روز گذشته گفت کشورش دیپلماسی را بر نظامی گری ترجیح می دهد و تصریح کرده است که زمان نرمش قهرمانانه فرا رسیده است .

در ادامه این مطلب آمده است ، اظهارات رهبری ایران بیانگر حمایت وی از تلاش های گسترده بین المللی رئیس جمهور جدید ایران است.

"سالت لیک تریبیون" هم با انتشار مطلب روزنامه "واشنگتن پست" اظهارات رهبری ایران را بیانگر حمایت ایشان از تلاش های گسترده بین المللی رئیس جمهور جدید ایران خواند.

روزنامه "فاینشال تایمز" نیز بیانات رهبری را نشانه حمایت ایشان از نرمش در مذاکرات با قدرت های جهانی تعبیر کرده است و نوشت: این اظهارات بیانگر این است که رهبری ایران تصمیم دارد تا راه حلی برای کشمکش ایران و غرب بر سر مسئله هسته ای ایران پیدا کند.

"فاکس نیوز" آمریکا نیز با انتشار مطلب روزنامه "واشنگتن پست" ، بیانات رهبری را نشانه حمایت ایشان از تلاش های بین المللی رئیس جمهور جدید خواند.