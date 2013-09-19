انتقاد شدید مک کین از سیاست های پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سناتور "جان مک کین" با انتشار مقاله ای در روزنامه روسی پراودا سیاست های "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری این کشور به ویژه در مورد سوریه را به باد انتقاد گرفت.

وی در این مقاله که یک هفته پس از انتشار مطلب پوتین در روزنامه نیویورک تایمز منتشر می شود، با حمله به اقدامات اخیر دولت روسیه مدعی شد پوتین با این اقدامات در حال از بین بردن حسن شهرت روسیه است. پوتین در مطلب خود با مخاطب قرار دادن مردم آمریکا در مورد لزوم توجه به واقعیت ها در مورد سوریه و خطرات مداخله نظامی در این کشور هشدار داده بود.

به ادعای مک کین سیاست های پوتین بر اساس منافع ملی روسیه نبوده و در راستای حمایت از دولت های خودکامه و دشمنی با ملتهای مظلوم است. بر این اساس اقدامات مسکو در خلاف مسیر خواست ملتها برای ایجاد صلح و ثبات در جهان است.

مک کین خطاب به مردم روسیه نوشته است پوتین به این ارزشها اعتقادی ندارد چرا که به شما باور ندارد. ادعاهای مک کین در حالی مطرح می شود که وی از حامیان اصلی جنگ طلبی های دولت آمریکا در جهان بوده که به کشته شدن صدها هزار نفر در کشورهای عراق و افغانستان منجر شده است.