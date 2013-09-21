بخشی از مطالبات کادرفنی تیم ملی پرداخت شد/ اعلام دلیل حضور در پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، طبق هماهنگیهای صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال مطالبات کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و دستیارانش در ماههای ژانویه، فوریه و مارس پرداخت شد و قرار است بدهی سه ماه بعدی این مربی نیز به زودی پرداخت شود.
پرداخت بدهی کیروش در ماههای آوریل، مه و ژوئن قرار است طبق هماهنگیهایی که فدراسیون فوتبال با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داده، از محل مطالبات فوتبال ایران از AFC به حساب این مربی پرتغالی و دستیارانش واریز شود که این تصمیم منطقی است زیرا هم مشکلات مالی کیروش حل شده و هم بخشی از مطالبات کشورمان بدین طریق دریافت میشود.
از سوی دیگر برای پرداخت سومین بخش از مطالبات کیروش در ماههای ژوییه، اوت و سپتامبر، تا اکتبر فرصت هست که در این مدت هم قرار است با رایزنیهای صورت گرفته، این بخش از بدهی هم پرداخت شود تا کادرفنی تیم ملی ایران بدون هیچ دغدغهای این تیم را برای حضور موفق در جام جهانی 2014 آماده کند.
در این بین کارلوس کیروش که چندی پیش ایران را ترک کرد و بحثهای بسیاری در خصوص حضور او در پرتغال مطرح شد، عصر جمعه در گفتگو با هوشنگ مقدس مشاور امور بینالملل فدراسیون اعلام کرد که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در دادگاه رسیدگی به پروندهاش در تیم ملی این کشور شرکت کرد. وی در مقطعی که سرمربی تیم ملی پرتغال بود، به افسران وادا اجازه نداده در زمین مسابقه از بازیکنان پرتغال نمونهگیری کنند به همین دلیل برای پاسخگویی به این اقدام در دادگاه حضور یافته است.
وی همچنین با بیان اینکه از علی کفاشیان برای رسیدگی به این موضوع مرخصی گرفته است، اضافه کرد: من یک مربی حرفهای هستم و فرصت طلبان در غیاب من شایعه درست نکنند. من به زودی و طی روزهای آینده به ایران باز میگردم و برنامههای آمادهسازی تیم ملی را آغاز خواهم کرد.
سرمربی تیم ملی ایران همچنین از دریافت پیشنهاد رسمی از 5، 6 کشور دیگر خبر داد و یادآور شد: من به خاطر قراردادی که با تیم ملی ایران دارم، حتی با مسئولان این کشورها یک کلمه هم صحبت نکردم چون این کار حرفه ای و اخلاقی نیست. من به قراردادم با تیم ایران پایبندم و هیچ مشکلی هم با مسئولان فوتبال ایران ندارم.
وی همچنین در بخشی دیگری از صحبتهایش با هوشنگ مقدس اظهار داشت: علی کفاشیان قول داده طلبهای باقیمانده من و همکارانم را به حسابمان واریز کرده و برای اردوهای بعدی تیم ملی هم بودجهای را در نظر میگیرد تا مشکلات گذشته مجددا تکرار نشود.
کیروش با بیان اینکه همچنین امیدوار است مسئولان فدراسیون فوتبال به وعدههای خود عمل کنند، در ادامه این گفتگو با هوشنگ مقدس اعلام کرد: هم من و هم همکارانم شرایط خاص ایران و مشکلات دلاری در آن را میدانیم و به خاطر تغییرات به وجود آمده در دولت ایران، چیزی را مطرح نکردیم تا آبها از آسیاب بیفتد و شرایط فراهم شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تا آنجایی که در جریان هستم، مسئولان فدراسیون فوتبال با 5-6 کشور شرق آسیا رایزنی کردند تا پیش از بازی با تایلند، یک بازی تدارکاتی انجام دهیم که پاسخ مثبتی از این کشورها دریافت نکردند، به همین دلیل بدون بازی تدارکاتی به مصاف تایلند میرویم.
سرمربی تیم ملی ایران در با اشاره به اینکه بازی استقلال برابر بوریرام در دیدار برگشت از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را تماشا کرده است، ضمن تبریک به بازیکنان استقلال، از عملکرد ملیپوشان خصوصا آندرانیک تیموریان که در آن بازی یک گل زیبا به ثمر رساند، تمجید کرد.
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