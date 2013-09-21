بررسی نحوه برکناری رئیس دانشگاه آزاد فردا در کمیسیون آموزش مجلس

دکتر عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش واکنش خود را در قبال شایعه ای که مبنی بر، برکناری دکتر دانشجو رئیس سابق دانشگاه آزاد صورت گرفته بود نشان داده بودند.

وی افزود: البته واکنش نمایندگان، به نوع تغییرات شتاب زده‌ای بود که بدون مقدمه و در زمان نبود وزیر در وزارت علوم انجام می گیرد نه اینکه دکتر دانشجو برود و فرد دیگری جایگزین آن شود نمایندگان با آن مشکل دارند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: فردا در کمیسیون آموزش این مساله بررسی می شود چرا که جایگزین شدن فردی که سابقه چندانی ندارد به جای فردی که از سابقه بالایی برخوردار است توجیه ندارد.

وی ادامه داد: روال کاری که صورت گرفته غیر طبیعی است چند سال طول کشید تا دکتر جاسبی رئیس سابق دانشگاه آزاد با همه کش و قوس فراوان تغییر کند و فرد دیگری جایگزین وی شود، چرا فردی که حکم چهار سال دارد در کمتر از دو سال باید برکنار شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد: البته ما به دکتر دانشجو رئیس دانشگاه آزاد هم انتقاد داشتیم شاید مواردی بود که مجلس از وی انتظار داشت تا عملیاتی کند ولی وی به آن عمل نکرده بود اما عمدتا اعضای کمیسیون به نوع رفتار و شتاب زدگی روش تغییرات اشکال وارد می کنند روش کار و نوع تاکتیک تغییرات اتخاذ شده مورد مذمت همکاران است.

وی افزود: نتیجه جلسه ای که فردا کمیسیون برگزار می کند منجر به ساز و کاری برای موارد مشابه خواهد بود.