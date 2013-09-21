به گزارش خبرگزاری مهر، 10 فیلم از آثار بزرگان سینمای ایران در جشنواره فیلم کودک و نوجوان به نمایش درمی‌آید. این 10 فیلم منتخبی از بین آثار کوتاه و بلند سینمای ایران است که طی سه دهه گذشته در حوزه سینمای کودک و نوجوان ساخته شده‌اند و در آن روایتی از حضور کودک و نوجوان در دوران دفاع مقدس یا تاثیرات اجتماعی جنگ بر کودک و نوجوان به تصویر کشیده شده است.

آتش در خرمن (سعید حاجی‌میری)، باشو غریبه کوچک (بهرام بیضایی)، با من حرف بزن (مسعود جعفری جوزانی)، بزرگمرد کوچک (صادق صادق دقیقی)، پایان کودکی (کمال تبریزی)، جای پای غدیر (خسرو معصومی)، جنگ کودکانه (ابوالقاسم طالبی)، سقای تشنه‌لب (رسول ملاقلی‌پور)، کودک و فرشته (مسعود نقاش‌زاده) و کیمیا (احمدرضا درویش) فیلم‌هایی هستند که امسال در بخش آثار کودک و دفاع مقدس به نمایش گذاشته خواهد شد.

بیست و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با گرامیداشت نام پیامبر اکرم (ص) پدر آسمانی کودکان دنیا از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.