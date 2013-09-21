انتخاب استاندار همدان در دست بررسی است/ بازي سياسي در استان ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، امير خجسته ظهر شنبه در مراسم تجليل از اصحاب رسانه كه در شركت توزيع برق استان همدان برگزار شد با اشاره به اینکه مديران بايد نسبت به اصحاب رسانه توجه داشته باشند، افزود: اصحاب رسانه رسالت سنگيني بر دوش دارند و اگر اصحاب رسانه به دور از بازي هاي سياسي وارد شوند هيچ كس در استان و كشور نمي تواند روزمره شود و رخوت و سستي از مديران زدوده مي شود.

وي با بيان اينكه هيچ كس در استان نمي تواند مانع اصحاب رسانه شود، اظهار داشت: از اصحاب رسانه حمايت مي كنم چراكه موتور حركت استان هستند و اگر استان دچار رخوت شود به معني كم كاري اصحاب رسانه است.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اگر در سال هاي گذشته حركت كرده بوديم اكنون زيرساخت هاي استان اينگونه نبود، ابراز داشت: اصحاب رسانه در راستاي تحقق وعده مسئولان وظيفه ذاتي خود را در زمينه پيگيري امور و رسانه اي كردن آن انجام دهند و نگران خرده گيري هاي مسئولان نباشند.

امير خجسته با اشاره به اينكه رسانه ها از حقوق مردم عدول نكنند، ابراز داشت: رسانه ها پيگيري كنند كه چرا راه آهن فقط 48 كيلومتر ريل گذاري شده است و چرا 20 كيلومتر از آزادراه باقي مانده است و پيگيري كنند چرا بودجه نيست پس چرا براي استان ديگر بودجه هست.

وي با بيان اينكه تلنگر رسانه رسالت رسانه است، عنوان كرد: در صورتي كه همه با هم حركت كنيم استان در شرف يك تحول و كار بزرگي است و دولت جديد دولت اميد است و مقام معظم رهبري فرمودند كه بايد از دولت همراهي و حمايت كنيم.

بازي هاي سياسي در استان ممنوع است

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بازي هاي سياسي در استان ممنوع است، بيان كرد: مديران گزارش دهند و نقد شوند.

خجسته با اشاره به اينكه در همدان با بيان اينكه اصحاب رسانه از من و مديران بخواهند كه بازي ها و وقت كشي ها را كنار بگذاريم، گفت: من اگر بخواهم همه چيز را مي گوييم و ريگي به كفشم نيست كه بخواهم بترسم.

وي با بيان اينكه پتروشيمي هگمتانه تا 22 بهمن امسال به نتيجه مي رسد، اظهار داشت: بايد در همه زمينه ها در استان تحول داشته باشيم و عقب ماندگي ها را جبران كنيم.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي در خصوص بحث استانداران گفت: مجمع نمايندگان اتحاد خود را دارد و با وحدت جلو مي رود و تا آخرين روز كاري به كار خود ادامه مي دهيم.

امير خجسته با اشاره به اينكه 30 نفر براي انتخاب استاندار همدان ليست شده و در حال بررسي است، ادامه داد: در جلسه اي صورت جلسه مي شود و در نهايت چهار يا پنج نفر به وزير معرفي مي شود.

وي با اشاره به اينكه مديران تا روز آخر كار خود را انجام دهند، ابراز داشت: شهردار خوب و پويايي انتخاب شد كه دنبال يك تحول در استان است.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه قطار شهري در اولويت استان همدان است، افزود: قطار شهري كرمانشاه در حال راه افتادن است و بودجه خوبي نيز دريافت كرده اند اما متاسفانه در استان ما غفلت شده است.

خجسته در پایان سخنانش با اشاره به سخنان رهبر مقام معظم رهبري در خصوص نرمش قهرمانانه گفت: جمهوري اسلامي ايران در برابر تمام ابر قدرت ها ايستاده است و از امن ترين كشورهاي دنيا است.