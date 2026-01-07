به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان با قدردانی از تلاش‌های استاندار همدان، شورای تأمین و نیروهای مسئول تأمین امنیت، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر و با وجود شرایط سخت و پیچیده، اقدامات مؤثری برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی انجام شده و مردم نیز با رفتارهای عقلانی و مسئولانه، همراهی قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری موفق آئین‌های اعتکاف و برنامه‌های فرهنگی، به‌ویژه در حوزه دانش‌آموزی، افزود: بازخورد مثبت این برنامه‌ها نشان می‌دهد هر جا فعالیت‌ها به‌صورت منسجم، هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، جامعه پاسخ مناسبی می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در انتقال مطالبات عمومی تصریح کرد: حضور میدانی و فعال رسانه‌ها و ارتباط نزدیک آنان با مردم، نقش مهمی در تصمیم‌سازی مدیران ایفا می‌کند و ضروری است از ظرفیت نظرات و پیشنهادهای اصحاب رسانه بیش از گذشته استفاده شود.

وی با انتقاد از کم‌رنگ بودن حضور برخی مدیران در میان مردم گفت: میز خدمت در نماز جمعه اقدام مثبتی است، اما کافی نیست؛ مدیران باید در سطح شهر و در متن جامعه حضور داشته باشند و ارتباط مستقیم با مردم برقرار کنند که در این زمینه، شهرداری‌ها می‌توانند بستر مناسبی فراهم کنند.

آیت‌الله شعبانی با اشاره به اهمیت تولید محتوای رسانه‌ای و ارتقای سواد رسانه‌ای خاطرنشان کرد: آموزش سواد رسانه‌ای باید در دو سطح به‌صورت جدی دنبال شود؛ نخست در میان مدیران و سپس در حوزه دانش‌آموزی، چراکه بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های اجتماعی متأثر از فضای رسانه‌ای است و آموزش هدفمند می‌تواند در کاهش این آسیب‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی با بیان گلایه از نبود آگاهی عمومی نسبت به وظایف قانونی دستگاه‌ها افزود: گاهی همه مطالبات متوجه یک نهاد یا یک مسئول می‌شود، در حالی که هر دستگاه مأموریت مشخصی دارد و مدیران مربوطه باید خود پاسخگوی عملکرد خود باشند و این مسئولیت نباید صرفاً بر دوش استاندار یا مدیران ارشد قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر ضرورت صیانت از فضای نقد و مطالبه‌گری سالم تصریح کرد: اگر رسانه‌ها و منتقدان با کوچک‌ترین خطا تحت فشار قرار گیرند، مسیر نقد بسته می‌شود و این امر به زیان جامعه خواهد بود؛ نماز جمعه و رسانه‌ها باید محل امن بیان نقد باشند و حتی نقد نادرست نیز باید با پاسخ منطقی و روشنگرانه مواجه شود.

وی در پایان با قدردانی از اعضای شورای فرهنگ عمومی، مدیران و اصحاب رسانه، بر ضرورت تعامل مستمر، گفت‌وگوی صریح و رویکرد عمل‌گرایانه در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد.