قشم باید پشتوانه اقتصادی کشور شود/ صدمه دیدن مردم از ابهامات قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جوکار بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: منطقه آزاد قشم با امکانات و پتانسیل های بالا باید به پشتوانه قوی اقتصادی کشور تبدل شود.

وی افزود: مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم با اهمیت دادن به پیشرفت اقتصادی و توجه به مسائل دینی و فرهنگی به عنوان مطالبات مقام معظم رهبری تلاش کنند قشم به قطب مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.

امام جمعه قشم با تاکید بر اهمیت شایسته سالاری برای موفقیت کارهای اجرایی بیان داشت: با نگاه فرا مذهبی و به کار گرفتن افراد شایسته از فرهیختگان شیعه و اهل سنت می توان به موفقیت و آینده کارها در منطقه آزاد قشم امیدوار بود.

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم نیز در این مراسم گفت: علیرغم خدمات 23 ساله سازمان منطقه آزاد در قشم، امروز همه باید در فکر جبران کاستی ها در این منطقه باشیم.

وی افزود: کاستی ها در منطقه آزاد قشم به دو عامل ابهامات قانونی و عدم حمایت مردم از مسئولان ارتباط دارد.

وی ادامه داد: طی 23 سال فعالیت منطقه آزاد در قشم مدیران اجرایی اعم از سازمان منطقه آزاد و فرمانداری با یکدیگر بر سر تفسیر از قانون اختلاف داشته و مردم بیشترین صدمه را از این اختلافات خورده اند.

اسفندیار حیدری پور مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آئین بخشی از فعالیت 20 ماهه خود را در ارتباط با توسعه صنعت در این منطقه بیان داشت.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح و هدایا از تلاش اسفندیار حیدری پور تقدیر شد و با قرائت حکم مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم، فعالیت سه ساله شهریار مشیری به عنوان رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم آغاز شد.