به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی اچ آر، پس از آنکه شرکت دیزنی موفق شد "لوکاس فیلم" را خریداری کند، مجموعه انیمیشن "جنگ ستارگان: جنگ کلون‌ها" نیز رنگ واقعیت به خود گرفت اما امروز نام دیگری هم با عنوان "جنگ ستارگان: شورشی ها" در فهرست آثار آینده دیزنی شنیده می شود.

این مجموعه انیمیشن، فاصله بیست ساله میان قسمت سوم و چهارم را نشان می‌دهد؛ زمانیکه امپراطوری امنیت خود را برقرار کرده بود و شوالیه های جدی در حال ایجاد مقدمات یک شورش هستند.

دیوید اویلوو، فردی پرینز جونیور، ونسا مارشال، تیلور گری، و استیو جی بلوم، برای صداپیشگی شخصیت های اصلی این مجموعه صحبت های مقدماتی را با شرکت والت دیزنی انجام داده اند. البته جزئیات بیشتری درباره شخصیت های آنها به بیرون درز نکرده است.

این اولین تجربه صداپیشگی دیوید اویلوو خواهد بود و فردی پرینز هم تجربه چندانی در این مورد ندارد. پرینز سال گذشته در بازی "مس افکت 3" حضور داشت اما مارشال، گری و بلوم پیش از این تحربه صداپیشگی در مجموعه انیمیشنی را داشته اند.

مجموعه "جنگ ستارگان: شورشی ها" پاییز سال 2014 پخش خواهد شد.

