بیانیه باشگاه سپاهان برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در این بیانیه آمده است: هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال دلاوری و تجلی رشادت فرزندان ایران اسلامی است و این هفته را بهترین بهانه دانستیم تا از چهار طلایی میهن‌مان یاد کنیم که شاید کمتر از آنها سخن به میان آمده است.

چهار تن از بازیکنان شایسته آن ایام تیم فوتبال سپاهان فراتر از میدان مسابقه، به میدان رقابتی رفتند که سرانجامش طنین فریاد قهرمانی و سرافرازی ایران‌مان بود.

شهیدان حسن غازی، سعید هاشمی، حسین ملاافضل و سعید معینی کربکندی چهار لاله طلایی و از بازیکنان وقت باشگاه سپاهان بودند که همراه با میلیون‌ها ایرانی دیگر خالق حماسه‌ای باشکوه در جنگ تحمیلی شدند و نامشان را در تقویم پرافتخار دفاع و ایستادگی ایران جاودانه کردند.

باشگاه سپاهان به خود می‌بالد که این لاله‌های طلایی برخواسته از مکتب سپاهان قهرمانانه برای ایران و اسلام مبارزه کردند و به همه هواداران و اعضای خود یادآوری می‌کند که بیش از پیش بدانیم که میراث چه نگین‌ها و سرمایه‌هایی به ما سپرده شده است. جرا که قهرمانان واقعی شهدا و جانبازان هستند.

با درود به همه شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با حضور خود در گلستان شهدای اصفهان زیارت مزار لاله‌های طلایی ایران را فراموش نکنید.