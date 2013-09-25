اعزام افراد مستمند به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های خطیر سازمان اوقاف و امور خیریه، نظارت و صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیر اندیش و مراقبت لازم از این امانتی است که عهده دار آن است، اظهار داشت: بدلیل عدم وجود رویه‌ای واحد در زمینه اجرای نیات واقفین در حال حاضر و بعضاً اعمال سلایق و به منظور انسجام بخشی و هدایت اجرای امینانه نیات واقفین و جلوگیری از پراکندگی در اجرا و جهت دهی، این طرح تهیه شده تا قابلیت نظارت، گزارشگیری، اطلاع رسانی و بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بقاع متبرکه و موقوفات را در بر داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه دستورالعمل طرح «زائران حرم رضوی» به کلیه ادارات اوقاف ابلاغ شده است، افزود: این دستورالعمل با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین مرتبط با زیارت حرم علی بن موسی الرضا (ع) و با رویکرد شفاف سازی و اطلاع رسانی از آثار و برکات وقف طراحی شده است.



حجت الاسلام شرفخانی اضافه کرد: اجرای امینانه نیات واقفین در زمینه کمک به زوار امام رضا (ع) و پرداخت هزینه سفر زیارت امام رضا (ع) به افراد مستمند، شناسایی افراد مستحق، مطابق نیت واقفین و بهره‌مندی آنان از اجرای نیت، ترویج فرهنگ زیارت و ایجاد وقف جدید برای زیارت، بهره‌مندی از برکات زیارت حضرت ثامن الحجج (ع) جهت عاشقان و دلباختگان حضرت، بالاخص افرادی که تاکنون به زیارت حضرتش مشرف نشده‌اند و ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور جهت اجرای امینانه نیات واقفین از دیگر اهداف این طرح است.



معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه زمان اجرای این طرح را ۲۲ تا ۲۶ مهرماه (مقارن با ایام عرفه و عید سعید قربان) دانست و گفت: در این طرح نیاتی که از طرف واقفان خیر اندیش برای کمک به زوار امام رضا (ع) در جهت پرداخت هزینه سفر مشهد به افراد مستمند اختصاص داده شده، مورد نظر است تا تسهیلات لازم بمنظور پرداخت هزینه سفر و اقامت زائران و برنامه ریزی مناسب جهت تکریم آنان در قالب کاروان‌های زیارتی از محل اجرای نیات مرتبط فراهم شود.

