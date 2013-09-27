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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲

سپاه برای همکاری با مستندسازان اعلام آمادگی کرد/ امکان استفاده از آرشیو سپاه

سپاه برای همکاری با مستندسازان اعلام آمادگی کرد/ امکان استفاده از آرشیو سپاه

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران درخصوص همکاری با مستندسازان درباره ساخت آثاری با موضوع نیروهای نظامی ایران تاکید کرد: آمادگی این را داریم تا برای ساخت فیلم‌های مستند در مورد توانمندی‌های نیروهای نظامی به فیلم‌سازان کمک کنیم.

دریادار پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند شکل‌گیری فیلم‌های مستند در حوزه نظامی و امنیتی گفت: ما آمادگی داریم که به کمک هنرمندان حوزه فیلم‌سازی برای ساخت اینگونه مستندها بیاییم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سپاه آرشیو تصویری خود را در اختیار مستندسازان قرار خواهد داد؟ به فیلم مستند "آب‌های جوشان" اشاره کرد و یادآور شد: در این مستند تمام فیلم‌هایی که استفاده شده از آرشیو سپاه است که ما به راحتی آن را در اختیار مستندساز این فیلم قرار دادیم و مطمئنا در سایر موارد هم این روند ادامه دارد.

سردار فدوی مستندسازی در حوزه نظامی و امنیتی را کار سختی دانست ولی گفت که از هرگونه کمکی در این حوزه دریغ نخواهد کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در پایان سخنان خود بیان کرد: مستندسازان و کسانی که می‌خواهند از صحنه‌های مربوط به رزمایش‌ها و یا توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه استفاده کنند به راحتی می‌توانند از آرشیو صدا و سیما نیز استفاده کنند.

کد مطلب 2142974

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