ضرورت توجه ویژه به ایجاد فضای معنوی در دانشگاه/ قرآن را باید در دانشگاهها زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی علم و پیشرفت علمی با اشاره به اینکه مسئولیت روسای دانشگاه ها، معاونین فرهنگی، روسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و ... در دانشگاه ها بسیار حساس است، اظهار داشت: مسئولیت ما در رابطه با مسئله تربیت، پرورش و آموزش کسانی است که آینده کشور را رقم می زنند.

وی با بیان اینکه رسالت ما در دانشگاه بسیار مهم است، افزود: آسیبی که با کم کاری و بی علاقگی خود می زنیم به دنیا و آخرت افراد ضرر می رساند و لازم است دقت کافی را در رابطه با انجام مسئولیتهای خود در دانشگاه ها داشته باشیم.

دشمنان شبانه روز برای جوانان ما شبهه افکنی می کنند

رئیس تشکل های دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور یادآور شد: تعداد زیادی از جوانان کشور در دانشگاه ها گوش و چشم شان طرف ماست و بسیار علاقمند به مسائل دینی، مذهبی و فرهنگی هستند.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به اینکه دشمنان اسلام نیز ساکت ننشسته و شبانه روز برای جوانان ما شبه افکنی کرده و تردید ایجاد می کند، اظهار داشت: مسئولین فرهنگی و مذهبی دانشگاه ها نیز نباید بیکار بنشینند و باید فعالیت مستمر خود را در دانشگاه ها ادامه دهند.

حرکت های خوبی در دانشگاه های لرستان در بعد علمی اتفاق افتاده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حرکت های خوبی در دانشگاه های لرستان برای پیشرفت علم اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی دانشگاه و دانشکده در استان وجود دارد که این امر یک اتفاق مبارک است.

رئیس تشکل های دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور با تاکید بر اینکه این خیزش باید ادامه پیدا کند تصریح کرد: وضعیت دانشگاه های استان در زمینه فضای فیزیکی، جذب استاد و ... باید ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام طاهری با بیان اینکه اگر می خواهیم استان لرستان پیشرفت کند باید مراکز آموزشی استان توسعه پیدا کند، افزود: توجه ویژه به فضای معنویت در دانشگاه ها ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه روسای دانشگاه ها باید کمک کنند تا نماز جماعت های خوب و باشکوه در دانشگاه ها برگزار شد، تصریح کرد: همچنین ائمه جماعات خوب و آشنا با فضای دانشگاه باید برای برگزاری نماز جماعت در دانشگاه ها در نظر گرفته شود.

قرآن را باید در دانشگاه ها زنده کرد

رئیس تشکل های دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور با اشاره به اینکه اگر دانشگاه ها معنویت نداشته باشد علم آن ارزش ندارد، گفت: مسائل مربوط به آشنایی با مفاهیم دینی، قرآن، نماز جماعت، پاسخ به سوالات و شبهات دینی و ... در دانشگاه ها باید در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام طاهری با بیان اینکه ضروری است که در دانشگاه ها حداقل یک جلسه تفسیر قرآن راه اندازی شود، یادآور شد: قرآن را در دانشگاه ها باید زنده کرد و در راستای تحقق این امر می توانم از قاریان برجسته دعوت کرد و مراسم های مختلف شبی با قرآن را برگزار کرد.

وی با تاکید بر اینکه سال تحصیلی جدید را به گونه ای باید آغاز کنیم که فضای معنوی در دانشگاه ها طنین انداز شود، تصریح کرد: در ابتدای سال تحصیلی مناسبت عرفه را داریم که باید خیلی قوی برگزار شود و در ادامه آن نیز غدیر، ماه محرم و ... نیز قرار دارد که باید به صورت ویژه برای آنها برنامه ریزی کرد.